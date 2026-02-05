Могло прославити Січ. Які назви пропонували для Дніпра під час декомунізації

З 1926 року місто називалось Дніпропетровськ

Майже 100 років українське Дніпро носило ім'я радянського діяча Григорія Петровського. Однак у 2016 місто перейменували, і лише одиниці знають, що було кілька варіантів нової назви.

"Телеграф" розповість, як хотіли назвати Дніпро під час декомунізації та чому зупинились на існуючому варіанті. Зауважимо, що у 1926 році Катеринослав назвали Дніпропетровськ.

Лише у 2016 році, майже через 90 років, місто позбулось проросійського та радянського сліду. Адже Катеринославом його іменували на честь російської імператриці Катерини ІІ, а Дніпропетровськом — на честь Петровського. Під час початку декомунізації звучало чимало варіантів, як назвати місто.

Вулиця Короленка у Дніпрі. Фото: Вікіпедія

Дніпро, набережна. Фото: місцеві канали

Найпопулярнішими були:

Дніпро — народна назва міста, яка існувала довгі роки;

Січеслав — популярний історичний варіант серед громадськості та інтелігенції. Саме так неофіційно називали місто у часи УНР (1918-1919).

Дніпровськ — скорочений варіант, який неспівзвучний з назвою річки.

В кінцевому результаті обрали саме Дніпро, адже це був найпопулярніший варіант, а також чимало українців вже називали місто так. Січеслав не прижився через свою досить автентичну назву, яку було б важко викарбувати в пам'яті. Однак цей варіант зберегли на час перейменування області, ймовірніше з Дніпропетровської вона може стати Січеславською.

Дніпро на старих фото, Катеринослав. Джерело: Вікіпедія

Дніпро на старих фото, Катеринослав. Джерело: Вікіпедія

Варіант Дніпровськ теж відкинули через наявність більш простої та популярної назви Дніпро. Чимало людей не хотіли, щоб місто мало співзвучну назву з річкою, яка розділяє лівий та правий берег. Однак перемогла думка більшості, тому у травні 2016 місто офіційно отримало нове ім'я.

