Могло прославити Січ. Які назви пропонували для Дніпра під час декомунізації
З 1926 року місто називалось Дніпропетровськ
Майже 100 років українське Дніпро носило ім'я радянського діяча Григорія Петровського. Однак у 2016 місто перейменували, і лише одиниці знають, що було кілька варіантів нової назви.
"Телеграф" розповість, як хотіли назвати Дніпро під час декомунізації та чому зупинились на існуючому варіанті. Зауважимо, що у 1926 році Катеринослав назвали Дніпропетровськ.
Лише у 2016 році, майже через 90 років, місто позбулось проросійського та радянського сліду. Адже Катеринославом його іменували на честь російської імператриці Катерини ІІ, а Дніпропетровськом — на честь Петровського. Під час початку декомунізації звучало чимало варіантів, як назвати місто.
Найпопулярнішими були:
- Дніпро — народна назва міста, яка існувала довгі роки;
- Січеслав — популярний історичний варіант серед громадськості та інтелігенції. Саме так неофіційно називали місто у часи УНР (1918-1919).
- Дніпровськ — скорочений варіант, який неспівзвучний з назвою річки.
В кінцевому результаті обрали саме Дніпро, адже це був найпопулярніший варіант, а також чимало українців вже називали місто так. Січеслав не прижився через свою досить автентичну назву, яку було б важко викарбувати в пам'яті. Однак цей варіант зберегли на час перейменування області, ймовірніше з Дніпропетровської вона може стати Січеславською.
Варіант Дніпровськ теж відкинули через наявність більш простої та популярної назви Дніпро. Чимало людей не хотіли, щоб місто мало співзвучну назву з річкою, яка розділяє лівий та правий берег. Однак перемогла думка більшості, тому у травні 2016 місто офіційно отримало нове ім'я.
