Опалення у Києві — на паузі для тисяч будинків: експерт пояснила ризики та наслідки

Перспектива залишитися без тепла на два наступні місяці вдарить не лише по мешканцям багатоповерхівок, які будуть жити без базових послуг, а й по системі опалення. Йдеться про понад 1100 будинків у Дарницькому та Дніпровському районі, яких забезпечувала теплопостачанням ТЕЦ, зруйнована напередодні.

І чим довше не працюватиме система, тим проблематичніше буде відновлення. На цьому в коментарі "Телеграфу" наголосила Світлана Голікова – експертка з питань енергетичної безпеки та регулювання енергетики Проект Енергетична безпека USAID, 2019-2025.

- Чи зазнає збитків система опалення, адже по факту вона простоює цілий сезон?

Так, система зазнає збитків. Не катастрофічних за один сезон, але накопичених і неминучих. Тривалий простій системи опалення без циркуляції призводить до прискореної корозії, замулення та зниження ресурсу мереж, що підтверджується практикою експлуатації теплових систем.

Чим довше простій — тим дорожче відновлення і вищий ризик аварій.

- Після закінчення відновлювальних робіт, чи потрібно буде вживати якихось спеціалізованих заходів для настроювання системи опалення. Наприклад, промивати труби, очищувати їх від іржі тощо?

– Питання регулюється Правилами технічної експлуатації теплових установок і мереж, затверджених наказом №71 від 14.02.2007 Мінпалива та енергетики. У документі чітко зафіксовано, що теплові мережі та внутрішньобудинкові системи не можуть вводитися в роботу після зупинки без перевірки, очищення і випробувань. Після тривалих зупинок (більше 14 днів, інженерна практика) проводиться огляд і очищення грязьовиків; забезпечується контрольований пуск; у разі погіршення циркуляції — промивка.

Також у цьому випадку діють ДБН В.2.5-39:2008 "Теплові мережі" та ДБН В.2.5-39:2008 "Інженерне обладнання будинків і споруд. Зовнішні мережі та споруди. Теплові мережі" — це державні будівельні норми України, що регламентируюь проектування, будівництво та реконструкцію зовнішніх теплових мереж систем централізованого теплопостачання.

- Яким чином підготуватися до нового опалювального сезону, аби, зокрема, з теплом були ті будинки у Дарницькому та Дніпровському районах, які лишились без тепла на пару місяців?

- Система теплопостачання Києва складається з великих ТЕЦ , включаючи Дарницьку, районних котелень та місцевих станцій зі спільною мережею труб.

На лівому березі окрім ТЕЦ-4, 5 та 6 ще є станція теплопостачання (СТ) "Позняки" — велика котельня, що працює на газу. За умови проведення технічного аудиту/додаткового обстеження та аналізу можливостей доцільно було б тимчасово під’єднати хоча б частину будівель (вул. Ревуцького, Вербицького, пр. Бажана) до інших джерел, наприклад СТ "Позняки".

Якщо, так розумію, прийнято рішення частково відновити теплопостачання з ТЕЦ-4, то є логічним підготувати не тільки виробника, але і трубопровідну мережу. ІТП, а також ретельно внутрішньо будинкові мережі, бо вони зазнають зараз найбільшого руйнування.

