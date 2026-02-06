Має дуже важливу функцію: чому виробники ручок повинні робити отвір у ковпачку

Цю особливість додали після серії нещасних випадків

Отвір у ковпачку кулькової ручки це не декоративна деталь і не технологічний брак. Його поява пов’язана насамперед із питаннями безпеки.

"Телеграф" вирішив докладніше розповісти, як дірочка у ковпачку рятує життя. Є й другорядні причини її формування.

Отвір у ковпачку кулькової ручки рятує життя

Головна причина – захист від ядухи. У 1980-1990-х роках виробники канцелярії зіткнулися з серією нещасних випадків: діти та підлітки нерідко брали ковпачки в рот, і при випадковому вдиху вони могли застрягти в дихальних шляхах.

Ковпачок створював ефект пробки, позбавляючи людину можливості дихати, і отвір розв'язав цю проблему. Навіть якщо ковпачок потрапляє у трахею, через нього продовжує надходити повітря. Не усуває ризик повністю, але значно знижує ймовірність смертельного результату.

Саме тому в багатьох країнах дірочка у ковпачку стала не рекомендацією, а обов’язковою вимогою стандартів безпеки. Виробники повинні або робити вентиляційний отвір, або проєктувати форму ковпачка так, щоб він не міг герметично перекрити дихальні шляхи. В результаті зазор став свого роду негласним символом безпечної ручки.

Найчастіше ковпачки від ручок дістають із дихальних шляхів за допомогою бронхоскопа, але не всім так щастить. Так, у вересні 2025 року маленькому львів’янину довелося робити відкриту операцію на грудній клітці.

Лікарі наполягають — купуйте ручки тільки з дірочкою в ковпачку і стежте, щоб діти не "жували" їх.

Інша причина робити отвір у ковпачку

Крім того, отвір допомагає вирівнювати тиск повітря усередині ковпачка. Без нього при різких перепадах температури чи висоти — наприклад, у літаку — ковпачок міг би щільно "присмоктуватись" до корпусу ручки або, навпаки, зісковзувати. Невеликий канал повітря знижує цей ефект і робить використання ручки більш передбачуваним.

Таким чином, отвір у ковпачку кулькової ручки – це приклад того, як непомітна деталь відображає досвід минулих помилок та вимог безпеки. Ми рідко замислюємося про неї, але саме такі дрібниці роблять повсякденні предмети менш небезпечними та продуманішими.

