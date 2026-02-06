Колись звідси літали в Москву та Ригу. Чому в Кропивницькому більше немає аеропорту (архівні фото)

Місто, де є міжнародний термінал та авіавиш, але немає аеропорту — як так сталось?

В Кропивницькому, по якому вкотре б'ють росіяни, на відміну від багатьох інших обласних центрів, аеропорту не було ще до повномасштабного вторгнення. Точніше — він лишився тільки на папері та у вигляді старих будівель. А ще на початку незалежності України він приймав міжнародні рейси.

Історія аеропорту в Кропивницькому почалась за часів Другої світової. Німецькі окупанти збудували злітну смугу. Після — нею користувалась школа вищої льотної підготовки. Зазначимо, Кропивницький — одне з тих міст, де готують пілотів та диспетчерів, тут працює Льотна академія Національного авіаційного університету.

З 1973 в Кропивницькому працював аеропорт. За радянських часів пасажиропотік оцінювали в 300 тисяч людей на рік, полетіти з Кропивницького можна було і по області, і по Україні, і навіть в Москву, Ленінград чи Ригу. В 90-ті на та початку 2000-х аеропорт ще працював, але став банкрутом. З 2008 року його намагались приватизувати, проте невдало та передали Льотній академії.

Аеропорт в Кропивницькому/ Вікімапія

Попри обіцянки та відкриття міжнародного термінала (до слова, стрічку перерізав президент-втікач Віктор Янукович) ситуацію налагодити не вдалось. Останні рейси літали з Кропивницького в Одесу у 2016 році. Та квитки були нерентабельні.

Відкриття Віктором Януковичем міжнародоного терміналу аеропорту в 2010 році

Відкриття міжнародоного терміналу аеропорту в 2010 році/ Уніан

Які потужності мав аеропорт в Кропивницькому

В Кропивницькому була одна злітна смуга довжиною 1300 метрів. Планувалось звести другу — 2100 метрів після того, як аеропорт став міжнародним.

Термінал аеропорту в Кропивницькому в 2018/ Вікіпедія

Аеропорт в Кропивницькому/dostyp.com.u

Чому не відновили аеропорт

Важливим стопором були фінанси — на будову другої смуги ще у 2018 році було потрібно близько мільярда гривень. Її навіть почали робити, та коли роботи застопорились — плити почали розкрадати. В 2020 році відновили та пройшли сертифікацію сигнальної системи. У 2021 році створили нове КП "Міжнародний аеропорт "Кропивницький", адже місто змінило назву, лобіювали будівництво та реконструкцію на різних рівнях. Заявлялось, що аеропорт готовий на майже 90%. Ціль була — потрапити до державних програм відбудови, зокрема "Великого будівництва" та почати приймати рейси. Та почалось повномасштабне вторгнення. Росія поцілила по ангарах ще у 2022 році. Проте, в Кропивницькому ідеї все ж таки мати аеропорт не полишають. Зокрема, в 2023 році домовились про розробку проєктної документації, щоб аеропорт був вантажно-пасажирським, та наразі вона не проводиться.

Територія аеропорту зі злітними смугами/ Фото: ibb.co

Що відомо про ідею перенести міський аеропорт

У 2019 році Сергій Кузьменко, який очолював Кіровоградську ОДА пропонував зробити міський аеропорт на авіабазі неподалік Кропивницького. Вже наступного року був створений відповідний інвестиційний проєкт створення відповідного технопарку, зокрема пропонували створити навчальний центр з віртуальною реальністю тощо.

