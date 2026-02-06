Маск перекрив доступ до Starlink для армії Росії: чому він пішов на цей крок зараз

Обмеження Starlink ускладнює далекобійні атаки РФ

SpaceX обмежила використання Starlink для росіян для запуску ворожих дронів по Україні. Водночас в суспільстві почалась дискусія, чому Ілон Маск при певному нейтральному ставленні до України пішов на такий крок.

Діалог між міністром оборони України Михайлом Федоровим та засновником компанії Ілоном Маском відбувся на кількох рівнях, зокрема публічно в соцмережі "Х". Нардеп Олександр Мережко, фракція "Слуга Народу", голова Комітету з питань зовнішньої політики та міжпарламентського співробітництва в коментарі "Телеграфу" позитивно оцінив відгук американського техномагната. Він наголошує — думка Маска могла трансформуватися через політику.

Олександр Мережко

Я думаю, що у Маска своя еволюція. На початку повномасштабної агресії він надав нам Старлінки, дуже активно підтримував. Не треба про це забувати. Потім почалась політика — він намагався, я так розумію, підлаштовуватись під погляди Трампа і нову політику. Зараз він змінюється, і при чому в такому позитивному для нас руслі. Олександр Мережко, нардеп, голова Комітету з питань зовнішньої політики та міжпарламентського співробітництва

На думку Мережка, Маск зробив людський жест. Якби бізнесмен приїхав до Києва, а його раніше запрошували, він би краще уявляв собі наскільки це важливо. Нардеп наголошує — коли спілкуєшся з тими американськими конгресменами, які були в Україні, вони розуміють ситуацію. Тож на думку Мережка, ситуація в Україні, коли важка зима, а країна виживає на межі катастрофи, вплинула на Ілона Маска.

Нагадаємо — Федоров ще за часів головування в Мінцифри намагався досягти відключення старлінків. Росіяни закупали їх не напряму.

Що означає відключення Starlink

Відсутність у російських окупантів використовувати супутниковий зв'язок під час далекобійних ударів дає Україні важливу технічну перевагу. Зокрема, дрони знову стають більш вразливі до засобів радіоелектронної боротьби, а росіяни не можуть координувати атаки в реальному часі.

Що потрібно знати ЗСУ

Коли на фронті масово почали відключатися термінали "Старлінк", проблеми виникли і у частини підрозділів. Зокрема, частина українських терміналів була передана волонтерами та потребувала окремої реєстрації. Були також і часові затримки з відновленням роботи, писала волонтерка та військовослужбовиця Маруся Звіробій.

Водночас радник міністра оборони з технологічних напрямів Сергій Флеш Бескрестнов зазначив, що терміни дійсно були дуже стислими, однак наголосив: "Ці стислі терміни були не просто так! Так, деякі НРК не поїхали, так, хтось залишився без зв'язку, але повірте, все це набагато краще, ніж масовий удар на Старлінках по всій країні".

Раніше "Телеграф" розповідав, що потрібно зробити, щоб старлінк продовжив працювати. Відновити роботу термінала після реєстрації мають у стислі терміни.