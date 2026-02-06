Найдовша набережна Європи простягається вздовж українського міста: її коротка історія (фото)

Вона складається з трьох частин, на ній є п'ять мостів і десятки пам'яток

У місті Дніпро розташована набережна, яка вважається найдовшою в Європі. Вона простягається вздовж правого берега річки Дніпро і приваблює місцевих жителів та туристів.

Дніпровська набережна відома не лише довжиною, а й красою.

Дніпровська набережна: понад 23 км краси та популярних місць для прогулянок

За даними міської бібліотеки та департаменту культури, її протяжність перевищує 23 кілометри, тоді як інші джерела називають близько 30 кілометрів. Це суцільна набережна, яка умовно ділиться на три частини: Заводська, Січеславська та Перемоги.

Центральна ділянка має ширину 67 метрів і включає проїжджу частину та прогулянкову алею.

Який вигляд має набережна: photodnepr

Для прогулянок туристи найчастіше обирають саме центральну Січеславську набережну, але місцеві відвідують і дві інші ділянки. Набережну збудували у 1950-х роках, а згодом кілька разів реконструювали та вдосконалювали.

У середині 2000-х років провели повну реконструкцію. Зараз набережна є популярним місцем для відпочинку та прогулянок. Тут розташовані пам’ятники, скульптури, кафе та ресторани, а Фестивальний причал часто використовується для міських заходів.

Люди прогулюються набережною. Фото: dnipro.libr.dp.ua

Вздовж набережної розташовані популярні пам’ятки та скульптури, а також пам’ятники воїнам та героям міста. Тут поєдналися сучасні будівлі, ресторани, фонтани "Білий Лебідь", "Кульбабка" та "Каскад". Правий та лівий береги з’єднані п’ятьма мостами, серед яких найвідоміший – Мерефо-Херсонський залізничний.

