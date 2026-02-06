Пластикова пляшка грітиме до 8 годин. Простий лайфхак із Threads, як зігрітися за копійки

Українець розкрив хитрий спосіб своєї матері

В умовах холодної пори та економії енергоресурсів українці продовжують демонструвати дивовижну винахідливість. Користувачі соцмереж активно шукають способи, як зберегти затишок у домівках, не витрачаючи при цьому великих сум на обігрівачі.

Цього разу справжнім хітом став допис у соцмережі Threads, де користувач Ігор Волошин поділився зворушливою та водночас дуже практичною історією про те, як його 80-річна мама рятується від холодів.

Як зробити грілку з дешевих інгредієнтів

Виявляється, для того, щоб комфортно проспати всю ніч у теплому ліжку, не обов'язково купувати дорогі електричні ковдри. Автор допису розповів про "економ-варіант" грілки, який пройшов перевірку часом і морозами.

Мамі вже 80, то холод дошкуляє сильно. То вона винайшла дуже економну грілку: 2-літрова пляшка з-під кока-коли з надітою на неї товстою шкарпеткою (шкарпетка моя, стара, розтягнута 😏) Ігор Волошин

За словами автора, дві такі саморобні грілки — одна до спини, інша в ногах — дозволяють зберігати тепло протягом 7-8 годин. Проте, аби конструкція була надійною та безпечною, є маленький секрет:

Заливайте у пляшку не окріп, а воду температурою приблизно 60°C. При цьому пляшку варто заповнювати не до кінця. Це допоможе пластику "звикнути" до температури, і він не деформується (не "сяде"). Після такої підготовки можна сміливо заливати навіть окріп і наповнювати пляшку під саме горлечко. Найголовніше — максимально щільно закручувати кришку та завжди використовувати чохол (наприклад, ту саму стару товсту шкарпетку), щоб уникнути опіків і довше втримати температуру.

