"Уже заплачено велику ціну": Жорін пояснив, чи може закінчитись війна без втрати територій

США та Трамп мають одну мету і вона не про інтереси України

Наразі на переговорах найгострішим питанням залишаються територіальні поступки. Однак досягти справжнього миру зараз майже неможливо навіть з втратою територій.

Про це розповів Максим Жорін, заступник командира 3-го армійського корпусу, головному редактору OBOZ.UA Оресту Сохару. На його думку, будь-які розмови за переговорним столом щодо миру та угоди в кінцевому результаті не матимуть дострокової перспективи.

Що треба знати:

Президент Зеленський та українці не мають права віддавати свої території

США і Трампу все одно як закінчиться війна для України та Росії

Безперечний достроковий мир з Росією наразі майже неможливий

Жорін вважає, що усі сили зараз слід концентрувати на тому, аби закінчити війну. Але не слід забувати, що угода з Росією навряд чи матиме безстроковий характер та по-справжньому гарантуватиме мир в Україні.

"Не можна ставити питання (стояти за території — ред.) будь-якою ціною. Це теж абсолютно очевидно, тому що ціна вже заплачена дуже, дуже висока. Більше того, зараз світ досить цинічний сам по собі", — каже військовий.

Він наголошує, що нараз США та президент Дональд Трамп мають на меті одне — завершити війну в Україні. І фактично Білий дім не хвилює, на яких умовах Україна підпише угоду та у якому стані вийде з війни.

"Тому не може стояти питання будь-якою ціною. Не можна, безумовно, йти на оці такі сліпі компроміси, на які нас штовхають. Ніхто в Україні не може віддати жодної нашої території. Немає просто такого права ані морального, ані юридичного, ні в кого в керівництві нашої країни", — підкреслює Жорін.

Резюмуючи він додає, що президент Володимир Зеленський не йде на територіальний компроміс, але він розуміє, що справжнього миру з Росією буде досягти досить важко. Навіть ці ж гарантії безпеки від Європи та США не дадуть Києву впевненості, що в один день українці не прокинуться від вибухів як 24 лютого 2022.

"Єдиний для нас варіант — це все ж таки добиватись тих умов, на яких ми будемо впевнені там в гарантіях, в умовах, які будуть підходити для нас по умовному перемир'ю, миру або як це там буде назватись. Але це все одно умовно. Всі розуміють, що ця історія буде тимчасовою, яка б вона не була. Віддамо ми територію — це буде тимчасово до того, як буде претензія на нові території. Не віддамо території — це буде умовна перерва до того, як все ж таки вони повернуться до питання їх захоплення", — каже військовий.

Раніше "Телеграф" розповідав, як довго Росія зможе фінансувати війну проти України.