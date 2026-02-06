"Втрати знизились втричі". Як це вдалось 3-му армійському корпусу, розповів заступник Білецького

Основну роль відіграє не тільки єдина система підготовки особового складу

Третій армійський корпус має одні з найменших втрат на фронті серед Збройних сил України (ЗСУ). За два місяці керівництва офіцерами у бригадах, які приєднались до тактичного угрупування, ці показники знизились утричі.

Про це розповів Максим Жорін, заступник командира 3-го армійського корпусу генерала Андрія Білецького, в інтерв'ю на YouTube-каналі "Орестократія". За його словами, у 2025 році під час формування корпусу було пророблено велику роботу, яка вже дає результати.

Що треба знати:

Третій армійський корпус використовує не тільки сучасний підхід до лінії бойового зіткнення

Втрати корпусу суттєво відрізняються від загальновійськових

"Усі підрозділи, які зайшли в корпус, мають єдину систему підготовки особового складу, однакову систему і принципи забезпечення", — каже військовий.

Жорін пояснює, що у 2025, коли "заходили" в корпус деякі бригади виникало чимало питань. Адже в деяких з них не було навіть спостереження переднього краю. І тут одразу виникало питання: "А як ви управляєте сьогодні боєм?" Ба більше, були штаби, в яких замість карт — більярд. Однак вже зараз 3-й армійський корпус вирівнює підрозділи — щодо забезпечення, підготовки, досвіду застосування сил та засобів, тобто управління безпосередньо боєм.

"Ми вводимо обов'язкові аналізи будь-яких дій, будь-то оборонні чи наступальні. Вони завжди аналізуються з максимальним колом командирів та учасників цих дій для того, щоб одразу бачити помилки, якщо вони є, щоб інші їх потім не повторювали", — пояснює військовий.

Заступник Білецького додає, що корпус культивує сучасний підхід до передньої лінії бойового зіткнення, однак як такої лінії бойового зіткнення вже не існує дуже давно.

Які втрати у 3-му армійському корпусі

Жорін каже, що втрати корпусу суттєво відрізняються від загальновійськових. Точні дані він озвучити не може, але приблизні цифри називає. Якщо говорити про логістику, то 3-й армійський корпус значно скоротив втрати під час перевезень.

"Загалом по війську, навіть на позиціях менше людей отримує поранення і гине, ніж під час пересувань до них. Тому що сьогодні зазвичай треба йти не 1-2 км, а 7, 10, інколи 15 км", — пояснює військовий.

За його словами, за два місяці керівництва офіцерами корпусу у бригадах, які увійшли до нього у 2025, втрати знизились утричі. А це тільки два місяці. За цей період не можливо втілити усі плани, але певні результати вже є.

Раніше "Телеграф" розповідав, як вплине на війну те, що російська армія наразі залишилась без Starlink.