Дитяче фото братів із "Курган & Agregat" розсмішило мережу: фанати помітили кумедну деталь

Майбутні зірки позували з екзотичною рептилією

Один із відомих братів Насірових з гурту "Курган & Agregat" виклав дитяче фото та підняв настрій своїм шанувальникам у популярній соцмережі.

Днями Аміл опублікував у Threads спільну світлину з Рамілем, на яких вони ще дітьми позують з черепахою в руках. Кадр був зроблений під час навчання майбутніх виконавців у школі.

31-річний музикант жартівливо підписав фото, згадуючи фільм режисера Антоніо Лукіча "Люксембург, Люксембург" 2022 року, в якому рідні брати зіграли головні ролі.

А яких тварин привозили до вас школу пофоткаться? у нас он, наприклад, тіпів з "Люксембург, Люксембург" Аміл Насіров

У коментарях підписники з гумором зазначили, що хлопці практично не змінилися за останні 20 років, з чим погодився і сам автор блогу:

"бляха. чели за 20 років взагалі не змінилися. ну тільки вище стали", — пишуть у мережі.

"і то не на багато", — відповів Аміл у коментарях.

Крім того, дехто звернув увагу на вагу маленького Раміля, мовляв, він був "крупнішим" за брата. Утім сам Аміл сприйняв ці жарти з гумором, ставлячи "вподобайки" на коментарях своїх підписників.

"Раміля більше любили і годували краще?))"

"видно, що Раміль крав у вас їжу"

"Мене мій брат теж обʼїдав в дитинстві 🫠"

Що відомо про "Курган & Agregat"

Це український хіп-хоп гурт із селища Близнюки Харківської області, який став культурним феноменом завдяки використанню суржику, щирості та специфічного "сільського" гумору. До колективу входять брати Насірови і Євген Володченко, який з початком повномасштабного вторгнення доєднався до добровольчого батальйону ЗСУ. Гурт активно займається волонтерством, а українці витрачають космічні суми на їх концертах.

Аміл і Раміль Насірови, а також Євген Володченко. Фото: instagram.com/amil_kurganagregat

У грудні 2015 року вийшов спільний кліп із Дашею Астаф’євою "Учителька", а у вересні 2019 року — ще один їхній спільний відеокліп.

У 2025 році "Курган & Agregat" зібрав аншлаг у київському Палаці Спорту, де під час концерту було залучено понад 9 мільйонів гривень на потреби Сил Оборони України. Цікаво, що за активну волонтерську підтримку армії кожного з трьох учасників гурту відзначено орденом "За заслуги" III ступеня.