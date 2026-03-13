Дитяче фото братів із "Курган & Agregat" розсмішило мережу: фанати помітили кумедну деталь
Майбутні зірки позували з екзотичною рептилією
Один із відомих братів Насірових з гурту "Курган & Agregat" виклав дитяче фото та підняв настрій своїм шанувальникам у популярній соцмережі.
Днями Аміл опублікував у Threads спільну світлину з Рамілем, на яких вони ще дітьми позують з черепахою в руках. Кадр був зроблений під час навчання майбутніх виконавців у школі.
31-річний музикант жартівливо підписав фото, згадуючи фільм режисера Антоніо Лукіча "Люксембург, Люксембург" 2022 року, в якому рідні брати зіграли головні ролі.
А яких тварин привозили до вас школу пофоткаться? у нас он, наприклад, тіпів з "Люксембург, Люксембург"
У коментарях підписники з гумором зазначили, що хлопці практично не змінилися за останні 20 років, з чим погодився і сам автор блогу:
- "бляха. чели за 20 років взагалі не змінилися. ну тільки вище стали", — пишуть у мережі.
- "і то не на багато", — відповів Аміл у коментарях.
Крім того, дехто звернув увагу на вагу маленького Раміля, мовляв, він був "крупнішим" за брата. Утім сам Аміл сприйняв ці жарти з гумором, ставлячи "вподобайки" на коментарях своїх підписників.
Що відомо про "Курган & Agregat"
Це український хіп-хоп гурт із селища Близнюки Харківської області, який став культурним феноменом завдяки використанню суржику, щирості та специфічного "сільського" гумору. До колективу входять брати Насірови і Євген Володченко, який з початком повномасштабного вторгнення доєднався до добровольчого батальйону ЗСУ. Гурт активно займається волонтерством, а українці витрачають космічні суми на їх концертах.
У грудні 2015 року вийшов спільний кліп із Дашею Астаф’євою "Учителька", а у вересні 2019 року — ще один їхній спільний відеокліп.
У 2025 році "Курган & Agregat" зібрав аншлаг у київському Палаці Спорту, де під час концерту було залучено понад 9 мільйонів гривень на потреби Сил Оборони України. Цікаво, що за активну волонтерську підтримку армії кожного з трьох учасників гурту відзначено орденом "За заслуги" III ступеня.