Нові тарифи в маршрутках: де у Харкові тепер доведеться платити більше (інфографіка)

Гаманці харківʼян значно схуднуть

В Україні суттєво дорожчає проїзд. Зміни вже торкнулися Харкова і передмістя. Приватні перевізники почали підвищувати вартість проїзду в автобусах.

Головною причиною змін називають значне подорожчання дизельного палива. "Телеграф" розповість, які саме ціни і на яких маршрутах будуть запроваджені.

Зміни стосуватимуться як міських, так і приміських маршрутів, які обслуговуються приватними компаніями.

Хто та на скільки піднімає ціни на громадський транспорт у Харкові

Із 12 березня до 30 грн зріс тариф на маршрутах перевізника "С-Аурум". Раніше вартість проїзду в автобусах цього перевізника складала 25 грн. Підвищення вартості проїзду стосується таких маршрутів:

№75 (метро "Холодна гора" – завод Надія);

№209 (метро "Холодна гора" – Лідне);

№220 (метро "Холодна гора" – вул. Одеська);

№237 (метро "Холодна гора" – Липовий гай);

№259 (вул. Соборності України – пр. Дзюби).

Із 15 березня вартість проїзду до 30 грн планують підняти у ТОВ "Експрес". "Експрес" обслуговує такі маршрути:

№40е (Завод керамічних труб – метро "Центральний ринок");

№43е (метро "Холодна гора" – Залютине);

№61е (метро "Центральний ринок" – пр. Слави);

№250е (Привокзальний майдан – вул. Беркоса);

№258е (вул. Академіка Богомольця – пр. Слави);

№270е (метро "Держпром" – пр. Слави);

№277е (Привокзальний майдан – лікарня швидкої допомоги).

З 22 березня оновиться вартість проїзду на маршрутах ТОВ "Трансмейл-2012":

№1175 та №1172 (Птахокомплекс Зоря – метро Тракторний завод) — 35 грн;

№1592 (Пісочин – Харків) — 35 грн;

№1168 (Солоницівка – Харків) — 35 грн;

№1170 (Харків – Мала Рогань) — 40 грн;

№1502 (Люботин – Харків) — 60 грн;

№1626 (Тернова – Харків) — 70 грн;

Богодухів – Харків — 160 грн.

Що з комунальним транспортом

Важливо зазначити, що підвищення стосується лише приватних комерційних рейсів. Муніципальні автобуси, а також метро, трамваї та тролейбуси залишаються безкоштовними для пасажирів, оскільки їхня робота фінансується з міського бюджету.

