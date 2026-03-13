Нові тарифи в маршрутках: де у Харкові тепер доведеться платити більше (інфографіка)
- Автор
-
- Дата публікації
-
- Автор
Гаманці харківʼян значно схуднуть
В Україні суттєво дорожчає проїзд. Зміни вже торкнулися Харкова і передмістя. Приватні перевізники почали підвищувати вартість проїзду в автобусах.
Головною причиною змін називають значне подорожчання дизельного палива. "Телеграф" розповість, які саме ціни і на яких маршрутах будуть запроваджені.
Зміни стосуватимуться як міських, так і приміських маршрутів, які обслуговуються приватними компаніями.
Хто та на скільки піднімає ціни на громадський транспорт у Харкові
Із 12 березня до 30 грн зріс тариф на маршрутах перевізника "С-Аурум". Раніше вартість проїзду в автобусах цього перевізника складала 25 грн. Підвищення вартості проїзду стосується таких маршрутів:
- №75 (метро "Холодна гора" – завод Надія);
- №209 (метро "Холодна гора" – Лідне);
- №220 (метро "Холодна гора" – вул. Одеська);
- №237 (метро "Холодна гора" – Липовий гай);
- №259 (вул. Соборності України – пр. Дзюби).
Із 15 березня вартість проїзду до 30 грн планують підняти у ТОВ "Експрес". "Експрес" обслуговує такі маршрути:
- №40е (Завод керамічних труб – метро "Центральний ринок");
- №43е (метро "Холодна гора" – Залютине);
- №61е (метро "Центральний ринок" – пр. Слави);
- №250е (Привокзальний майдан – вул. Беркоса);
- №258е (вул. Академіка Богомольця – пр. Слави);
- №270е (метро "Держпром" – пр. Слави);
- №277е (Привокзальний майдан – лікарня швидкої допомоги).
З 22 березня оновиться вартість проїзду на маршрутах ТОВ "Трансмейл-2012":
- №1175 та №1172 (Птахокомплекс Зоря – метро Тракторний завод) — 35 грн;
- №1592 (Пісочин – Харків) — 35 грн;
- №1168 (Солоницівка – Харків) — 35 грн;
- №1170 (Харків – Мала Рогань) — 40 грн;
- №1502 (Люботин – Харків) — 60 грн;
- №1626 (Тернова – Харків) — 70 грн;
- Богодухів – Харків — 160 грн.
Що з комунальним транспортом
Важливо зазначити, що підвищення стосується лише приватних комерційних рейсів. Муніципальні автобуси, а також метро, трамваї та тролейбуси залишаються безкоштовними для пасажирів, оскільки їхня робота фінансується з міського бюджету.
Раніше "Телеграф" писав, чи справді гречка злетіла у ціні у супермаркетах.