Кельвін Кляйн українець? Цікаві подробиці про походження іменитого дизайнера

У мережі обговорюють українське коріння американського дизайнера зі світовим ім’ям

Кельвін Кляйн — відомий американський дизайнер, який зробив революцію у світовій моді, вперше вивівши джинси на світові подіуми, тоді як раніше вони вважалися робочим одягом. Як виявилося, у іменитого кутюр’є є пряме українське коріння.

Обговорення українського походження Кляйна розпочалося у соцмережі Threads після посту користувачки katia_bikus. Вона опублікувала архівні фотографії дизайнера, а також скріншот із Вікіпедії, де йдеться про це.

Кельвін Кляйн. Фото: Getty Images

Як виявилося, Кельвін Кляйн справді має українське коріння, причому як по батьківській, так і по материнській лінії. Батько дизайнера Лео Кляйн був єврейським емігрантом, який переїхав до США із містечка Боян (нині це Чернівецька область). А його мати, Флора Стерн, народилася вже в США, але її батьки (бабуся та дідусь Кельвіна) також були вихідцями з України — з Галичини та Буковини.

Цікавий факт про Calvin Klein: він має українське походження. Його батько був іммігрантом із Чернівецької області, а мама – дочкою мігрантів із Буковини. А чиє українське коріння вас колись здивувало? написала авторка посту katia_bikus

Скріншот посту katia_bikus

Ось що написали користувачі в коментарях до фото Кельвіна Кляйна та інформації про його українське походження:

Євреї із Буковини – це не українське походження.

Так, ви маєте рацію, що походження у нього єврейське, але тут мається на увазі географічна орієнтація, звідки емігрувала його родина.

Ви ще про Фрейда почитайте.

З українцями його пращури хіба що перетиналися на ринку.

Леонард Німой (Спок), Енді Ворхол.

Енді Ворхол спростовував своє укр походження.

У головного антагоніста Джамали на Євробаченні.

Ого не знала.

Коментарі під постом katia_bikus

