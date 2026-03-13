Рус

Кельвін Кляйн українець? Цікаві подробиці про походження іменитого дизайнера

Галина Струс
Кельвін Клян має українське коріння по материнській та батьківській лінії Новина оновлена 13 березня 2026, 14:29
Кельвін Клян має українське коріння по материнській та батьківській лінії. Фото Getty Images

У мережі обговорюють українське коріння американського дизайнера зі світовим ім’ям

Кельвін Кляйн — відомий американський дизайнер, який зробив революцію у світовій моді, вперше вивівши джинси на світові подіуми, тоді як раніше вони вважалися робочим одягом. Як виявилося, у іменитого кутюр’є є пряме українське коріння.

Обговорення українського походження Кляйна розпочалося у соцмережі Threads після посту користувачки katia_bikus. Вона опублікувала архівні фотографії дизайнера, а також скріншот із Вікіпедії, де йдеться про це.

Кельвін Кляйн фото
Кельвін Кляйн. Фото: Getty Images

Як виявилося, Кельвін Кляйн справді має українське коріння, причому як по батьківській, так і по материнській лінії. Батько дизайнера Лео Кляйн був єврейським емігрантом, який переїхав до США із містечка Боян (нині це Чернівецька область). А його мати, Флора Стерн, народилася вже в США, але її батьки (бабуся та дідусь Кельвіна) також були вихідцями з України — з Галичини та Буковини.

Цікавий факт про Calvin Klein: він має українське походження. Його батько був іммігрантом із Чернівецької області, а мама – дочкою мігрантів із Буковини. А чиє українське коріння вас колись здивувало?

написала авторка посту katia_bikus

Кельвін Кляйн
Скріншот посту katia_bikus

Ось що написали користувачі в коментарях до фото Кельвіна Кляйна та інформації про його українське походження:

  • Євреї із Буковини – це не українське походження.
  • Так, ви маєте рацію, що походження у нього єврейське, але тут мається на увазі географічна орієнтація, звідки емігрувала його родина.
  • Ви ще про Фрейда почитайте.
  • З українцями його пращури хіба що перетиналися на ринку.
  • Леонард Німой (Спок), Енді Ворхол.
  • Енді Ворхол спростовував своє укр походження.
  • У головного антагоніста Джамали на Євробаченні.
  • Ого не знала.
Кельвін Кляйн
Коментарі під постом katia_bikus

#Дизайнер #Кельвін Кляйн #Українське походження