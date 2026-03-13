Філатов нерідко лається в мережі: чи можуть мера Дніпра покарати за різкі висловлювання

У НАЗК уже висловлювали стурбованість через гострі вислови голови міста

Публічна суперечка мера Дніпра Бориса Філатова та блогера Ігоря Лаченкова не вщухає. Очільник дніпровської міськради не цурається нецензурних висловлювань, звідси — питання, чи можна покарати його, як держслужбовця, за використання подібної лексики на загал?

У 2024 році НАЗК направив листа до мерії Дніпра, висловлюючи стурбованість "моральним падінням" Філатова

Після втручання НАЗК у цю ситуацію мер видалив пости з нецензурною лексикою

Для суворого покарання немає юридичних механізмів

В березні спалахнув скандал із відомим блогером та волонтером Ігорем Лаченковим (Лачен), під час якого в соціальних мережах від мера прозвучало чимало нецензурних висловів.

Чи є покарання за нецензурну лексику у мережі?

У 2024 році Національне агентство із запобігання корупції (НАЗК) надіслало листа до міської ради Дніпра, висловлюючи стурбованість "моральним падінням" мера міста Бориса Філатова. Причиною обурення став частий мат Філатова у соціальних мережах.

Про це стало відомо з відповіді НАЗК на скаргу громадської організації "Платформа Громадський Контроль". Як повідомлялося у листі, міський голова порушує норми моральної поведінки держслужбовців.

Після втручання НАЗК у цю ситуацію Філатов видалив пости з нецензурною лексикою. Деякий час подібного контенту в мережі не було, але через деякий час матюки і пости відновилися.

Проте в агентстві заявили, що суворо покарати градоначальника за використання матюки неможливо. Річ у тому, що юридичних механізмів притягнення мера Дніпра до відповідальності за це немає. Але водночас у НАЗК наголосили, що "пропісочити" за подібну поведінку варто.

Для прикладу "Телеграф" зібрав декілька постів, опублікованих на офіційній сторінці Бориса Філатова в соціальних мережах. Вони наочно показують, як міський голова часом воліє висловлюватися на велику аудиторію.

При цьому нерідко він вступає у лайливу суперечку навіть з людьми, які коментують його пости і висловлюють свою думку.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що в березні 2026 року між мером Дніпра Борисом Філатовим та відомим блогером та волонтером Ігорем Лаченковим (Лачен) спалахнула жорстка суперечка в соцмережах.

Після інтерв'ю Бориса Філатова з критикою соцмережевих конфліктів між ним та блогером Ігорем Лаченковим (Лаченом) сторони обмінялися образами у мережі.

Лаченков опублікував відео з Філатовим та Геннадієм Корбаном, звинувативши їх у "мародерстві". Філатов відповів погрозами і згадав матір блогера.

Блогер назвав реакцію мера "образою на правду" і сприйняв її як особисту загрозу. Найближчим часом Лаченков планує стрім на Twitch, а Філатов запрошує блогера зустрітися особисто.