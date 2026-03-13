Підпільний Великдень. Як українки за часів СРСР таємно готували великодні страви

Радянська влада не змогла вбити віру та традиції в українцях

Українці завжди святкували Великдень, навіть у темні радянські часи, коли релігійні свята були під забороною. Одне з головних церковних свят відзначали практично підпільно.

"Телеграф" розповідає, яким було святкування Великодня в Україні у радянський період. Щоб зробити святкування Христового Воскресіння неможливим, влада йшла на репресії та хитрощі.

У СРСР переслідували священників і парафіян, ставили під церквами відкритих та таємних" сторожів-дружинників". Крім того, ретельно перевіряли присутність на роботі працівників у святкові дні, та влаштовували у свято "суботники", пише "ТСН".

Антивеликодня пропаганда у СРСР

Хоча з 70-років влада ослабила тиск, все одно святкування Великодня залишалося підпільним. Перед святом прибирали домівки та готували великодня страви, заздалегідь запасаючи дефіцитні продукти. Зокрема українки пекли паски та красили яйця.

Проте до святкових приготувань намагалися не привертати уваги. За святкування Великодня могли винести догану. Можна було потрапити "на олівець" до влади. Тому це приховувалося, однак родичам та близьким, як і зараз, дарували крашанки та пасочки.

Раніше "Телеграф" розповідав, чому паска з нашого дитинства на смак була зовсім інша, ніж зараз. В Україні завжди до Великодня випікали паску, цю традицію не вдалося вбити навіть в радянські часи.