У Львові різко погіршилась якість повітря: у чому причина (карта)

Забруднення атмосферного повітря може спричинити дискомфорт при диханні

Увечері 11 березня якість повітря у місті Львів різко погіршилась. Індекс забруднення сягає 115, що може бути шкідливим для чутливих груп населення, таких як діти та літні люди.

Показники забруднення найвищі за останній місяць. Про це свідчать дані незалежної громадської системи SaveEcoBot.

Повітря шкідливе для чутливих груп населення

"Індекс якості атмосферного повітря, розрахований за формулою NowCast (US EPA) для головного забрудника повітря – дрібнодисперсного пилу фракції 2,5 мікрона, в місті Львів станом на 22:00, 11 березня 2026 року дорівнює 115 – це шкідливий рівень для чутливих груп забруднення атмосферного повітря, який може спричинити дискомфорт при диханні у людей із захворюваннями легенів, таких як астма, а також у людей з серцевими захворюваннями, дітей і літніх людей", — зазначено у повідомленні.

Індекс забруднення повітря на вечір 11 березня 2026 року

Мапа забрудненості повітря у Львові

Варто зазначити, що цей індекс є своєрідним "негативним рекордом". Показник у 115 є найвищим середнім значенням забрудненості повітря в місті за місяць.

Графік індексу якості повітря у Львові за місяць

Містянам рекомендується бути обережними. Також необхідно:

Зробити вологе прибирання;

Пити більше води;

Закрити вікна;

Увімкнути очищувач повітря;

Відмовитись від прогулянки, якщо наявні проблеми зі здоров'ям.

В чому причина погіршення якості повітря

Місцеві Телеграм-канали повідомляють, що в Дублянах, під Львовом, масштабна пожежа. Українців закликають не відкривати вікна.

"Дубляни зараз! Зачиняйте вікна", — зазначено у повідомленні.

Пожежа у Дублянах 11 березня

Раніше "Телеграф" розповідав, що після довгого аномального тепла на початку весни, у Львові очікується різке похолодання. За прогнозами синоптиків, уже з перших днів квітня погода різко зміниться.