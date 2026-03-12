Відключення повернулись майже у всі області. Графіки на 12 березня
-
-
Читать на русском
Через енергетичний терор Росії українці змушені жити в умовах відключень світла. Тож у четвер, 12 березня, протягом усього дня у країні є відключення електрики для побутових споживачів, повідомляє "Укренерго"
Київ
Введено графіки окремо для кожного будинку у столиці. Що важливо знати:
- Графіки будуть нерівномірними у різних районах через особливості пошкоджень енергосистеми.
- Вони ніяк не прив’язані до черг, до яких ми звикли (1.1, 1.2, 2.1 тощо).
- Їх можна буде подивитися в чат-боті та на сайті. Через навантаження на сайті можливі затримки до 5 хвилин
Київська область
Житомирська область
Сумська область
Полтавська область
Запорізька область
Кіровоградська область
Миколаївська область
Черкаська область
Чернігівська область
Волинська область
Вінницька область
Львівська область
Івано-Франківська область
Тернопільська область
У регіоні більше не публікуються загальні графіки за чергами. Подивитися графік за своєю адресою можна тут.
Хмельницька область
Рівненська область
Закарпатська область
Дніпропетровська область
Одеська область
