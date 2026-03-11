"Реал" — "Манчестер Сіті": онлайн-трансляція матчу Ліги чемпіонів

Королівський клуб приймає англійський гранд

У середу, 11 березня, відбудеться центральна гра другої стадії плей-оф Ліги чемпіонів УЄФА сезону 2025/26. "Реал" прийматиме "Манчестер Сіті".

Що потрібно знати

"Реал" та "Ман Сіті" зустрінуться на "Бернабеу"

Городяни – фаворити гри

На переможця пари чекає "Аталанта"/"Баварія"

"Телеграф" проведе онлайн-трансляцію матчу "Реал" — "Ман Сіті". Початок гри о 22:00 за київським часом.

Онлайн-трансляція матчу "Реал" — "Ман Сіті" (оновлюється)

Де дивитись матч "Реал" — "Ман Сіті"

Іспанський гранд прийме англійців на стадіоні "Сантьяго Бернабеу" у Мадриді (Іспанія). У прямому етері в Україні зустріч покаже медіаплатформа Megogo. Подивитися гру можна за підписками: Megopack Y, Megopack N+S, Megopack та "Спорт". Вартість перегляду від 79 грн/тиждень.

Прогноз на гру "Реал" — "Ман Сіті"

На думку аналітиків, "Реал" є аутсайдером зустрічі, попри те, що грає вдома. Перемога вершкових котирується коефіцієнтом 3,69 проти 2,05 — за Городян. Штучний інтелект ChatGPT також віддає перевагу англійцям. ШІ вважає, що зустріч завершиться або гольовою нічиєю, або мінімальною перемогою гранда з АПЛ. Редакція "Телеграф" вважає, що зустріч завершиться гольовою нічиєю.

Історія зустрічей

Протистояння "Реала" та "Ман Сіті" у ЛЧ вже стало класичним. Команди часто перетинаються у плей-оф. Остання дуель клубів відбулася в основному етапі поточного розіграшу ЛЧ. Тоді на виїзді перемогли Городяни з рахунком 1:2.

Нагадаємо, минулого раунду ЛЧ "Реал" вибив "Бенфіку" з турніру. Примітно, що вершкові в останньому турі також зустрічалися з португальцями, і ця гра увійшла до історії. Річ у тім, що лісабонський клуб переміг і вийшов у плей-оф головного єврокубка завдяки голу українського воротаря Анатолія Трубіна.