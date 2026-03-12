"Притягнете" негаразди у свій дім: що категорично заборонено робити 12 березня

В цей день краще не вирушати у дорогу

Цього четверга, 12 березня, православні християни та греко-католики, згідно з новоюліанським церковним календарем, вшановують пам’ять преподобного Феофана Сповідника (Сигріянського), який захищав іконошанування, а також святителя Григорія Двоєслова. За старим стилем це свято припадало на 25 березня.

Преподобний Феофан Сповідник жив у Візантійській імперії. Він походив із знатної родини та виховувався при імператорському дворі, однак згодом відмовився від світського життя і став монахом. Святий заснував монастир у Сигріанській області Малої Азії та присвятив життя духовним подвигам і написанню літописів.

Феофан став одним із відомих захисників іконошанування у часи іконоборчих переслідувань у Візантії. За відданість християнській вірі він зазнав переслідувань і заслання, через що в церковній традиції його називають Сповідником.

Традиції та прикмети 12 березня

У народі 12 березня приділяли особливу увагу домівці та господарству. Вважалося, що цей день підходить для наведення порядку і очищення житла. Господарі вимітали сміття з дому, символічно позбуваючись усього поганого. Поріг або вхід до будинку кропили святою водою, щоб захистити оселю від лиха.

Що не можна робити 12 березня

виносити сміття після заходу сонця — разом зі сміттям можна "вимести" з дому добробут і щастя;

після заходу сонця — разом зі сміттям можна вирушати у далеку дорог у — подорож, розпочата цього дня, може бути невдалою або принести зайві труднощі;

у — подорож, розпочата цього дня, може бути відкривати вікна пізно ввечері — холодне повітря "тягне" негаразди до оселі;

пізно ввечері — холодне повітря до оселі; починати важливі справи на емоціях — рішення, ухвалені 12 березня в стані злості чи образи, можуть призвести до довгих конфліктів або фінансових втрат.

