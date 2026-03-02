Дівчина-красуня та четверо дітей: як живе наступний суперник Усика (фото)

Спортсмен виховує чотирьох дітей, хоча жодного разу не був одружений

У травні 2026 року чемпіон світу з боксу у суперважкій вазі за версіями WBC, WBA та IBF Олександр Усик (24-0, 15 КО) повернеться на ринг у незвичайному поєдинку. На ринг із українцем вийде "Принц кікбоксингу" з Нідерландів Ріко Верховен.

Що потрібно знати

Усик проведе чемпіонський бій проти кікбоксера

Поєдинок пройде в Єгипті за правилами боксу

Верховен зустрічається з нідерландською фітнес-блогеркою

"Телеграф" розповідає, що відомо про особисте життя 36-річного Верховена. Спортсмен зараз знаходиться у стосунках із нідерландською фітнес-блогеркою Наомі ван Бім.

Наомі – успішна підприємниця. Дівчина створила власний бренд NVB Fitness, в рамках якого просуває філософію "балансу", допомагаючи жінкам досягати фітнес-цілей без екстремальних дієт. Ван Бім понад 15 років у спорті. Вона пропонує персональні тренування, розробляє плани харчування, а також надихає інших займатися фітнесом. Крім того, вона успішна блогерка, за життям та роботою якої стежать близько 150 тисяч людей.

Наомі ван Бім/Фото: instagram.com/naomyvanbeem

Ріко та Наомі зустрічаються з 2021 року. Пара разом виховує сина ван Бім Ісаю від її перших стосунків, а також трьох дітей Верховена від Джекі Дюшен: дочок Мікайлу та Джазлін, а також сина Вінса.

Ріко Верховен із сім’єю/Фото: instagram.com/ricoverhoeven

Нагадаємо, бій Усик — Верховен відбудеться біля єгипетських пірамід у Гізі. Раніше "Телеграф" повідомляв, де дивитися наступний поєдинок "Кота".