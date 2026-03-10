Рус

Усик проведе ще 3 бої: вибір українця викликав суперечки у мережі

Михайло Корнілов
Олександр Усик Новина оновлена 10 березня 2026, 10:58
Олександр Усик. Фото Getty Images

Українець може влаштувати одразу дві трилогії

Чемпіон світу з боксу у надважкій вазі за версіями WBC, WBA та IBF Олександр Усик (24-0, 15 КО) заявив, що проведе ще три поєдинки у професійному боксі. Після цього він планує завершити кар’єру.

Що потрібно знати

  • Олександр назвав імена потенційних суперників
  • Завершити кар’єру Усик може трилогією з Ф’юрі
  • Вибір українця розчарував уболівальників

Про це український чемпіон заявив у коментарі InsideRingShow. "Кіт" розпочне з поєдинку з кікбоксером.

За словами українця, він проведе ще три бої:

  • Перший проти Ріко Верховена 23 травня в Гізі.
  • Другий – з переможцем поєдинку Даніель Дюбуа – Фабіо Вордлі.
  • Третій — проти Тайсона Фьюрі (третій бій).

Любителі боксу розчаровані вибором українця. Усика звинувачують у тому, що він "ховається" від найкращих претендентів (Мозес Ітаума, Агіт Кабаєл) і лише поєдинок з Вордлі (якщо той переможе Дюбуа), має хоч якийсь сенс. Раніше Олександр двічі бив Дюбуа і двічі Ф’юрі, а поєдинок із кікбоксером Верховеном, ймовірно, позбавлений інтриги.

Нагадаємо, зараз Усик веде підготовку до поєдинку проти "Короля кікбоксингу" Ріко Верховена. Цей бій відбудеться у Єгипті біля пірамід. До речі, український "Кіт" є беззаперечним фаворитом. Додамо, що Олександр може втратити чемпіонський пояс через бій із кікбоксером.

