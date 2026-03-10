Усик проведе ще 3 бої: вибір українця викликав суперечки у мережі

Українець може влаштувати одразу дві трилогії

Чемпіон світу з боксу у надважкій вазі за версіями WBC, WBA та IBF Олександр Усик (24-0, 15 КО) заявив, що проведе ще три поєдинки у професійному боксі. Після цього він планує завершити кар’єру.

Що потрібно знати

Олександр назвав імена потенційних суперників

Завершити кар’єру Усик може трилогією з Ф’юрі

Вибір українця розчарував уболівальників

Про це український чемпіон заявив у коментарі InsideRingShow. "Кіт" розпочне з поєдинку з кікбоксером.

За словами українця, він проведе ще три бої:

Перший проти Ріко Верховена 23 травня в Гізі.

23 травня в Гізі. Другий – з переможцем поєдинку Даніель Дюбуа – Фабіо Вордлі .

. Третій — проти Тайсона Фьюрі (третій бій).

Любителі боксу розчаровані вибором українця. Усика звинувачують у тому, що він "ховається" від найкращих претендентів (Мозес Ітаума, Агіт Кабаєл) і лише поєдинок з Вордлі (якщо той переможе Дюбуа), має хоч якийсь сенс. Раніше Олександр двічі бив Дюбуа і двічі Ф’юрі, а поєдинок із кікбоксером Верховеном, ймовірно, позбавлений інтриги.

Нагадаємо, зараз Усик веде підготовку до поєдинку проти "Короля кікбоксингу" Ріко Верховена. Цей бій відбудеться у Єгипті біля пірамід. До речі, український "Кіт" є беззаперечним фаворитом. Додамо, що Олександр може втратити чемпіонський пояс через бій із кікбоксером.