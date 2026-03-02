Бив росіян і програвав українцю: "Королю кікбоксингу" дали шанс побити Усика

Нідерландський боєць – справжній монстр у кікбоксингу, проте не зрозуміло, чи зможе він дати бій елітному боксеру

Чемпіон світу з боксу у надважкій вазі за версіями WBC, WBA та IBF Олександр Усик (24-0, 15 КО) проведе свій наступний бій із суперником з іншого виду спорту. Опонентом небитого українця стане нідерландець Ріко Верховен на прізвисько "Король кікбоксингу".

Що потрібно знати

Усик проведе чемпіонський бій проти кікбоксера

Поєдинок пройде за правилами боксу

Верховен понад 10 років домінує у кікбоксингу

Верховен є елітним кікбоксером, щоправда, на його рахунку є один професійний бій у боксі. Про це повідомляє "Телеграф".

У квітні 2014 року Верховен провів свій дебютний бій у професійному боксі, нокаутувавши маловідомого угорського боксера Яноша Фінферу.

Через 12 років Ріко отримає унікальний шанс побитися з найкращим боксером світу у гевівейті. Ця обставина викликала чимало суперечок у мережі. Уболівальники вважають цей поєдинок "прохідним" для Усика, а підбір суперника для українця — нечесним, адже в черзі на чемпіонський бій стоять чимало іменитих боксерів, які заслужили свій шанс роками у профі-рингу.

Проте Верховен — не прохідний боєць, а справжній чемпіон, який понад 10 років володіє титулом Glory у важкій вазі. У своєму останньому поєдинку "король кікбоксингу" переміг росіянина Артема Вахітова.

Перед цим поєдинком Верховен важив 120,3 кг. Зріст кікбоксера становить 196 см, а розмах рук — 210 см. Усик до реваншу з Дюбуа підходив із рекордною вагою — 103,1 кг. Зріст українця становить 191 см, а розмах рук – 198 см.

Раніше Верховен уже бив представника РФ. На початку своєї кар’єри в Glory нідерландець одноголосним рішенням зупинив Сергія Харитонова.

Був у кар’єрі у Верховена бій з українцем. У 2012 році нідерландець програв Сергію Лащенку.

Нагадаємо, бій Усик — Верховен відбудеться біля єгипетських пірамід у Гізі. Раніше "Телеграф" повідомляв про всі важливі деталі поєдинку.

Зазначимо, очікувалося, що Усик повернеться заради бою в США, а суперником "Кота" стане американець Деонтей Вайлдер, проте "Бронзовий бомбардувальник" раптово вирішив провести бій проти британця Дерека Чісори. Ще один "американський" варіант для Олександра — поєдинок з "Руйнивніком" у життя втілити не вдалося.