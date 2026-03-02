Бив росіян і програвав українцю: "Королю кікбоксингу" дали шанс побити Усика
Нідерландський боєць – справжній монстр у кікбоксингу, проте не зрозуміло, чи зможе він дати бій елітному боксеру
Чемпіон світу з боксу у надважкій вазі за версіями WBC, WBA та IBF Олександр Усик (24-0, 15 КО) проведе свій наступний бій із суперником з іншого виду спорту. Опонентом небитого українця стане нідерландець Ріко Верховен на прізвисько "Король кікбоксингу".
Що потрібно знати
- Усик проведе чемпіонський бій проти кікбоксера
- Поєдинок пройде за правилами боксу
- Верховен понад 10 років домінує у кікбоксингу
Верховен є елітним кікбоксером, щоправда, на його рахунку є один професійний бій у боксі. Про це повідомляє "Телеграф".
У квітні 2014 року Верховен провів свій дебютний бій у професійному боксі, нокаутувавши маловідомого угорського боксера Яноша Фінферу.
Через 12 років Ріко отримає унікальний шанс побитися з найкращим боксером світу у гевівейті. Ця обставина викликала чимало суперечок у мережі. Уболівальники вважають цей поєдинок "прохідним" для Усика, а підбір суперника для українця — нечесним, адже в черзі на чемпіонський бій стоять чимало іменитих боксерів, які заслужили свій шанс роками у профі-рингу.
Проте Верховен — не прохідний боєць, а справжній чемпіон, який понад 10 років володіє титулом Glory у важкій вазі. У своєму останньому поєдинку "король кікбоксингу" переміг росіянина Артема Вахітова.
Перед цим поєдинком Верховен важив 120,3 кг. Зріст кікбоксера становить 196 см, а розмах рук — 210 см. Усик до реваншу з Дюбуа підходив із рекордною вагою — 103,1 кг. Зріст українця становить 191 см, а розмах рук – 198 см.
Раніше Верховен уже бив представника РФ. На початку своєї кар’єри в Glory нідерландець одноголосним рішенням зупинив Сергія Харитонова.
Був у кар’єрі у Верховена бій з українцем. У 2012 році нідерландець програв Сергію Лащенку.
Нагадаємо, бій Усик — Верховен відбудеться біля єгипетських пірамід у Гізі. Раніше "Телеграф" повідомляв про всі важливі деталі поєдинку.
Зазначимо, очікувалося, що Усик повернеться заради бою в США, а суперником "Кота" стане американець Деонтей Вайлдер, проте "Бронзовий бомбардувальник" раптово вирішив провести бій проти британця Дерека Чісори. Ще один "американський" варіант для Олександра — поєдинок з "Руйнивніком" у життя втілити не вдалося.