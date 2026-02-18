Ф’юрі звинуватив Усика в шахрайстві

Британця не відпускають поразки від українця

Колишній чемпіон світу в суперважкій вазі Тайсон Ф’юрі (34-2-1, 24 КО) звинуватив у шахрайстві володаря титулів WBA, WBC та IBF Олександра Усика (24-0, 15 КО). "Циганський король" не визнає 2 поразки у бою з українцем.

Що потрібно знати

Усик двічі побив Ф'юрі

Тайсон назвав українця "шахраєм"

Британець не надав жодних доказів

Відповідний коментар Ф'юрі наводить dailymail. За словами британця, Усик ніколи його не перемагав.

Він мене ніколи не перемагав. Він шахраював. Чорт, він шахраював. У нього в дупі були ракети. Він шахраював. Я ніколи не погоджуся, що він переміг мене. Він шахрай і всіх обманює. Тайсон Ф’юрі

При цьому Тайсон хоче провести трилогію з Усиком. "Циганський король" вважає, що Олександр благатиме його про третій поєдинок.

Запам’ятайте ці слова: до кінця року кролик благатиме Циганського короля про поєдинок, вимолюватиме його на колінах. Тайсон Ф’юрі

Нагадаємо, Усик і Ф’юрі провели два поєдинки. Перший бій відбувся 18 травня 2024 року в Ер-Ріяді (Саудівська Аравія) та завершився перемогою українця роздільним рішенням суддів. Реванш пройшов там же у грудні 2024 року і завершився перемогою Усика одноголосним рішенням суддів.

Нагадаємо, Усик зараз готується до свого наступного бою. Очікувалося, що поєдинок пройде в США, а суперником "Кота" стане американець Деонтей Вайлдер, проте "Бронзовий бомбардувальник" раптово вирішив провести бій проти британця Дерека Чісори. Ще один "американський" варіант для Олександра — поєдинок з "Руйнівником". Ф’юрі, своєю чергою, 11 квітня проведе бій із росіянином Арсланбеком Махмудовим.