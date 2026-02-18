Ф’юрі звинуватив Усика в шахрайстві
Британця не відпускають поразки від українця
Колишній чемпіон світу в суперважкій вазі Тайсон Ф’юрі (34-2-1, 24 КО) звинуватив у шахрайстві володаря титулів WBA, WBC та IBF Олександра Усика (24-0, 15 КО). "Циганський король" не визнає 2 поразки у бою з українцем.
Що потрібно знати
- Усик двічі побив Ф'юрі
- Тайсон назвав українця "шахраєм"
- Британець не надав жодних доказів
Відповідний коментар Ф'юрі наводить dailymail. За словами британця, Усик ніколи його не перемагав.
Він мене ніколи не перемагав. Він шахраював. Чорт, він шахраював. У нього в дупі були ракети. Він шахраював. Я ніколи не погоджуся, що він переміг мене. Він шахрай і всіх обманює.
При цьому Тайсон хоче провести трилогію з Усиком. "Циганський король" вважає, що Олександр благатиме його про третій поєдинок.
Запам’ятайте ці слова: до кінця року кролик благатиме Циганського короля про поєдинок, вимолюватиме його на колінах.
Нагадаємо, Усик і Ф’юрі провели два поєдинки. Перший бій відбувся 18 травня 2024 року в Ер-Ріяді (Саудівська Аравія) та завершився перемогою українця роздільним рішенням суддів. Реванш пройшов там же у грудні 2024 року і завершився перемогою Усика одноголосним рішенням суддів.
Нагадаємо, Усик зараз готується до свого наступного бою. Очікувалося, що поєдинок пройде в США, а суперником "Кота" стане американець Деонтей Вайлдер, проте "Бронзовий бомбардувальник" раптово вирішив провести бій проти британця Дерека Чісори. Ще один "американський" варіант для Олександра — поєдинок з "Руйнівником". Ф’юрі, своєю чергою, 11 квітня проведе бій із росіянином Арсланбеком Махмудовим.