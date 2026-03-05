У Росії намагаються позбавити Усика чемпіонського поясу: деталі скандалу

Українцю пропонують стати "чемпіоном у відпустці"

Російський боксер, регулярний чемпіон WBA у надважкій вазі Мурат Гассієв (33-2, 26 КО) хоче без бою відібрати титул Всесвітньої боксерської асоціації у українського чемпіона WBC, WBA та IBF Олександра Усика (24-0, 15 КО). Олександр свій наступний бій проведе проти нідерландського кікбоксера Ріко Верховена.

Що потрібно знати

У команді Гассієва вимагають відібрати титул WBA в Усика

Олександру можуть надати статус "чемпіона у відпустці", а Мурат тоді стане повноцінним чемпіоном

Усик та Гассієв уже перетиналися на рингу

Ал Сієста, співпромоутер Гассієва, у коментарі для Sky Sports заявив, що хоче, щоб WBA відібрала чемпіонський пояс в українця. При цьому Гассієв став би повноцінним чемпіоном WBA і міг би претендувати на об’єднавчий бій із переможцем поєдинку за титул WBO між Даніелем Дюбуа та Фабіо Вордлі.

Якщо пояс WBA не стоїть на кону в бою Усика проти Верховена, то логічно позбавити його титулу або зробити його чемпіоном у відпустці. Це дозволило б Муратові піднятися до статусу суперчемпіона. Я можу обіцяти, що Мурат із гордістю захистить свій титул WBA проти гідного суперника – його не цікавлять бої заради гайпу. Тоді якщо Усик захоче повернути собі титул, Мурат буде більш ніж радий йому допомогти. Ал Сієста

Мурат Гассієв/Фото: Getty Images

Зазначимо, Усик та Гассієв вже перетиналися на рингу. У 2018 році Олександр без шансів переміг росіянина та завоював титул абсолютного чемпіона світу в 1-шій важкій вазі.

Нагадаємо, очікувалося, що Усик повернеться заради бою в США, а суперником "Кота" стане американець Деонтей Вайлдер, проте "Бронзовий бомбардувальник" раптово вирішив провести бій проти британця Дерека Чісори. Ще один "американський" варіант для Олександра — поєдинок з "Руйнувніком" у життя втілити не вдалося.