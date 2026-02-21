Найгірша Олімпіада в історії: українські спортсмени провалили Ігри

Українські олімпійці залишилися без медалей на Іграх-2026

У суботу, 21 лютого, на Олімпійських іграх в Італії завершилися останні медальні змагання, де збірна України претендувала на високі місця. На жаль, Синьо-жовті провалилися у фрістайлі та залишилися без нагород на Іграх.

Що потрібно знати

Українці залишилися без медалей на Олімпіаді-2026

Найкращий результат України — шосте місце у командних видах

Це найгірший виступ національної збірної в історії

У командних змаганнях лижних акробатів Україна посіла шосте місце. Про це повідомляє "Телеграф".

Шосте місце – це найкращий результат збірної України на Іграх-2026. Його показали не лише лижні акробати (Ангеліна Брикина, Олександр Окіпнюк та Дмитро Котовський), а й збірна України з санного спорту в командній естафеті (Юліанна Туницька, Андрій Мандзій, Ігор Гой/Назарій Качмар, Олена Стецьків/Олександра Мох).

Збірна України з санного спорту показала 6 результат у командній естафеті

Збірна України з лижної акробатики стала шостою на Іграх-2026

Збірна України втретє в історії лишилася без медалей на зимовій Олімпіаді. Раніше це вже відбувалося у 2002 та 2010 роках. Однак і в Солт-Лейк-Сіті, і у Ванкувері українці ставали щонайменше п’ятими, причому робили це в індивідуальних дисциплінах.

Додамо, що на Іграх-2026 пройдуть ще старти за участю українських лижників, проте вони не претендують на високі місця у лижному марафоні.

На Олімпіаді проходить 15-й ігровий день. Українці борються за медалі у 2 видах спорту. Нагадаємо, збірна України представлена на Олімпіаді-2026 46 атлетами у 11 видах спорту. Штучний інтелект вважає, що українці візьмуть 1-2 медалі у двох видах спорту.