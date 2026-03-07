Привітання з Міжнародним жіночим днем: теплі тексти, які легко надіслати у Viber

Щирі тексти для мам і бабусь, які точно їм сподобаються

8 березня у світі відзначають Міжнародний жіночий день — дату, що нагадує про рівність, любов, повагу та підтримку. У цей день багато людей вітають близьких жінок — мам, бабусь, подруг і колег — теплими словами вдячності та турботи.

Якщо ви хочете надіслати щире повідомлення у Viber чи інший месенджер, але не знаєте, як красиво сформулювати думку, можна скористатися короткими прозовими привітаннями, які підготував для вас "Телеграф". Вони легко читаються, звучать щиро й підходять для різних життєвих ситуацій.

Привітання з 8 березня своїми словами

Вітаю з 8 березня! Дякую за твою турботу, терпіння і любов, які завжди поруч. Бажаю тобі здоров’я, тепла в серці і більше приводів для радості щодня. Нехай у твоєму житті буде більше спокійних і щасливих днів, а поруч завжди будуть люди, які цінують і люблять тебе так само сильно, як я.

***

Вітаю тебе з Міжнародним жіночим днем! Бажаю тобі міцного здоров’я, гарного настрою і багато моментів, які будуть наповнювати серце щастям. Нехай у твоєму житті завжди буде місце для відпочинку, радості і приємних несподіванок.

***

Мамо, з 8 березня! Нехай кожен день дарує тобі тепло, спокій і усмішки близьких людей.

Тюльпани у вазі. Фото: згенеровано ШІ, Телеграф

***

Вітаю тебе з 8 березня! Бажаю тобі міцного здоров’я, спокою в душі та багато щасливих моментів поруч із рідними. Дякую тобі за твою доброту, мудрість і тепло. Нехай у твоєму житті буде ще багато радісних днів.

***

З 8 березня, люба бабусю! Бажаю тобі здоров’я, гарного настрою та затишку в домі. Нехай твоє серце завжди буде спокійним, а кожен день приносить хороші новини.

***

Дорога бабусю, з 8 березня! Бажаю тобі тепла, турботи від близьких і багато світлих моментів у житті. Бажаю професійних успіхів, гарного настрою і більше приємних моментів у роботі та житті.

***

Мамо, щиро вітаю тебе зі святом. Бажаю міцного здоров’я, гарного настрою і багато приємних моментів поруч із людьми, які тебе люблять.

***

З 8 березня, люба матусю! Нехай у твоєму житті буде більше відпочинку, тепла та радості. Бажаю, щоб кожен день приносив тобі усмішки.

