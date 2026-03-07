Три роки як немає "Да Вінчі". Як бійці вшанували пам’ять Героя України (репортаж)

Церемонія відбулась на Аскольдовій могилі

У суботу, 7 березня, у Києві вшанували пам'ять загиблого воїна, Героя України Дмитра "Да Вінчі" Коцюбайла. На світанку його підрозділ освятив зброю та дав присягу.

На події побував кореспондент "Телеграфу" Ян Доброносов. Відомо, що 7 березня відзначають треті роковини загибелі бійця.

Традиційно в цей день на світанку підрозділ "Вовки да Вінчі" освячує зброю на захист держави та дає присягу на вірність нації. Так військові вшановують пам'ять загиблого "Да Вінчі".

У Києві вшанували пам'ять "Да Вінчі". Фото: Ян Доброносов, "Телеграф"

Церемонія вшанування пам'яті "Да Вінчі". Фото: Ян Доброносов, "Телеграф"

Церемонія вшанування пам'яті "Да Вінчі". Фото: Ян Доброносов, "Телеграф"

На фото видно, що на церемонію зібралось чимало бійців, серед яких була й керівниця медичної служби механізованого батальйону "Вовки Да Вінчі", дівчина Коцюбайла Аліна Михайлова. Вшанування пам'яті відбувалась біля пам'ятника "Да Вінчі" на Аскольдовій могилі в Києві.

Аліна Михайлова. Фото: Ян Доброносов, "Телеграф"

Пам'ятник "Да Вінчі" на Аскольдовій могилі. Фото: Ян Доброносов, "Телеграф"

Пам'ятник "Да Вінчі" в Києві. Фото: Ян Доброносов, "Телеграф"

Що відомо про Коцюбайла

"Да Вінчі" загинув у 2023 році під час боїв поблизу Бахмута, обороняючи Україну. Він був одним із найвідоміших українських добровольців сучасної війни. Коцюбайло став першим добровольцем в історії України, який отримав звання Героя України ще за життя. Окрім того, він був наймолодшим командиром з цим званням. Відповідну нагороду йому вручив Володимир Зеленський у 2021 році.

Михайло "Да Вінчі" Коцюбайло

Коцюбайло очолив підрозділ "Вовки Да Вінчі", який брав участь у найзапекліших боях на сході країни. 7 березня 2023 року "Да Вінчі" загинув під час виконання бойового завдання поблизу Бахмута. Йому було лише 27 років.

