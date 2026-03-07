Три роки як немає "Да Вінчі". Як бійці вшанували пам’ять Героя України (репортаж)
- Автор
-
- Дата публікації
-
- Автор
Церемонія відбулась на Аскольдовій могилі
У суботу, 7 березня, у Києві вшанували пам'ять загиблого воїна, Героя України Дмитра "Да Вінчі" Коцюбайла. На світанку його підрозділ освятив зброю та дав присягу.
На події побував кореспондент "Телеграфу" Ян Доброносов. Відомо, що 7 березня відзначають треті роковини загибелі бійця.
Традиційно в цей день на світанку підрозділ "Вовки да Вінчі" освячує зброю на захист держави та дає присягу на вірність нації. Так військові вшановують пам'ять загиблого "Да Вінчі".
На фото видно, що на церемонію зібралось чимало бійців, серед яких була й керівниця медичної служби механізованого батальйону "Вовки Да Вінчі", дівчина Коцюбайла Аліна Михайлова. Вшанування пам'яті відбувалась біля пам'ятника "Да Вінчі" на Аскольдовій могилі в Києві.
Що відомо про Коцюбайла
"Да Вінчі" загинув у 2023 році під час боїв поблизу Бахмута, обороняючи Україну. Він був одним із найвідоміших українських добровольців сучасної війни. Коцюбайло став першим добровольцем в історії України, який отримав звання Героя України ще за життя. Окрім того, він був наймолодшим командиром з цим званням. Відповідну нагороду йому вручив Володимир Зеленський у 2021 році.
Коцюбайло очолив підрозділ "Вовки Да Вінчі", який брав участь у найзапекліших боях на сході країни. 7 березня 2023 року "Да Вінчі" загинув під час виконання бойового завдання поблизу Бахмута. Йому було лише 27 років.
Раніше "Телеграф" розповідав, як виглядає могила Героя України Дмитра "Да Вінчі" Коцюбайла.