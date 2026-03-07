Рус

Три роки як немає "Да Вінчі". Як бійці вшанували пам’ять Героя України (репортаж)

Тетяна Крутякова
"Да Вінчі" та церемонія вшанування його пам'яті Новина оновлена 07 березня 2026, 16:57
"Да Вінчі" та церемонія вшанування його пам'яті. Фото Колаж "Телеграфу"

Церемонія відбулась на Аскольдовій могилі

У суботу, 7 березня, у Києві вшанували пам'ять загиблого воїна, Героя України Дмитра "Да Вінчі" Коцюбайла. На світанку його підрозділ освятив зброю та дав присягу.

На події побував кореспондент "Телеграфу" Ян Доброносов. Відомо, що 7 березня відзначають треті роковини загибелі бійця.

Традиційно в цей день на світанку підрозділ "Вовки да Вінчі" освячує зброю на захист держави та дає присягу на вірність нації. Так військові вшановують пам'ять загиблого "Да Вінчі".

Церемонія вшанування пам'яті Да Вінчі
У Києві вшанували пам'ять "Да Вінчі". Фото: Ян Доброносов, "Телеграф"
Церемонія вшанування пам'яті Да Вінчі
Церемонія вшанування пам'яті "Да Вінчі". Фото: Ян Доброносов, "Телеграф"
Церемонія вшанування пам'яті Да Вінчі
Церемонія вшанування пам'яті "Да Вінчі". Фото: Ян Доброносов, "Телеграф"

На фото видно, що на церемонію зібралось чимало бійців, серед яких була й керівниця медичної служби механізованого батальйону "Вовки Да Вінчі", дівчина Коцюбайла Аліна Михайлова. Вшанування пам'яті відбувалась біля пам'ятника "Да Вінчі" на Аскольдовій могилі в Києві.

Дівчина Да Вінчі Аліна Михайлова
Аліна Михайлова. Фото: Ян Доброносов, "Телеграф"
Пам'ятник Да Вінчі в Києві
Пам'ятник "Да Вінчі" на Аскольдовій могилі. Фото: Ян Доброносов, "Телеграф"
Пам'ятник Да Вінчі в Києві
Пам'ятник "Да Вінчі" в Києві. Фото: Ян Доброносов, "Телеграф"

Що відомо про Коцюбайла

"Да Вінчі" загинув у 2023 році під час боїв поблизу Бахмута, обороняючи Україну. Він був одним із найвідоміших українських добровольців сучасної війни. Коцюбайло став першим добровольцем в історії України, який отримав звання Героя України ще за життя. Окрім того, він був наймолодшим командиром з цим званням. Відповідну нагороду йому вручив Володимир Зеленський у 2021 році.

Михайло Да Вінчі Коцюбайло
Михайло "Да Вінчі" Коцюбайло

Коцюбайло очолив підрозділ "Вовки Да Вінчі", який брав участь у найзапекліших боях на сході країни. 7 березня 2023 року "Да Вінчі" загинув під час виконання бойового завдання поблизу Бахмута. Йому було лише 27 років.

Раніше "Телеграф" розповідав, як виглядає могила Героя України Дмитра "Да Вінчі" Коцюбайла.

