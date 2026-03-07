Росіяни отримають гроші, а Україна… Яку користь можна винести з дозволу США щодо нафти для Індії

Рішення США несе більші загрози, ніж можливості для України

Завдяки дозволу США на закупівлю Індією російської нафти бюджет РФ поповниться мінімум на 1,5 мільярда доларів. Це загрожує збільшенням можливостей для продовження російської агресії, але Україна також може отримати певні вигоди з цієї ситуації.

За виваженого підходу, можна налагодити та поглибити співпрацю з США та дружніми державами Близького Сходу. Про це "Телеграфу" розповіли українські експерти.

Персперктиви не найкращі

Директор Центру досліджень проблем громадянського суспільства Віталій Кулик, в ексклюзивному коментарі "Телеграфу" зазначив, що отримані від продажу нафти кошти, Росія направить на озброєння. Яке потім буде використовувати проти України.

"1,5 мільярда доларів піде на ракети, і ракети полетять в нас. Це і дрони, і фінансування російських військових. Для нас це суцільний мінус. А крім того, це може похитнути систему санкцій щодо Росії загалом," — наголосив Кулик.

Негативний прецедент

Голова Інституту американістики Владислав Фарапонов в ексклюзивному коментарі "Телеграфу" назвав рішення США негативним прецедентом. Він переконаний, що Росія може використовувати його як інструмент тиску на Україну.

"Адміністрацією Трампа було запроваджено мінімальну кількість санкцій проти РФ, тим паче в енергетичному секторі. Окрім того, це одне з питань, яке Україна могла би використати як тиск на Росію, а у разі довготривалої війни в Ірані може статись абсолютно протилежна ситуація," — зазначив Фарапонов.

Неочікуваний позитив

Водночас економічний експерт Олег Саркіц в ексклюзивному коментарі "Телеграфу" розповів, що в цій ситуації може бути й позитив. Тут проглядається нестандартний вихід для Києва.

"Україна отримує певні можливості. Вона забезпечуватиме США та дружні держави Близького Сходу системами протидії іранським повітряним атакам. Залучення українських фахівців дасть можливість поглибити партнерство з цими державами. Публічна реакція на санкційний відкат є стриманою, але кулуарна робота з партнерами активно продовжуватиметься. Ми маємо бути вигідними для США — саме це створить простір для подальшої співпраці та координації дій щодо протидії російській агресії," — пояснив Саркіц.

