Росія використала "Іздєліє-30" для удару по Харкову? Що відомо про нову ворожу ракету

Вже відомо про сімох загиблих

Росія під час атаки на Харків задала удару по житловій багатоповерхівці. Попередньо, ворог використав ракету "Іздєліє-30" (Изделие-30, мовою оригіналу).

"Телеграф" розповість, що відомо про цю зброю та покаже, як вона виглядає. Зауважимо, що внаслідок атаки на Київський район Харкова є загиблі діти та багато постраждалих.

За даними Харківської прокуратури, росіяни влучили ракетою у п'ятиповерхівку. Було зруйновано під'їзд з першого по п'ятий поверх. Попередньо, Росія використала крилату ракету "Іздєліє-30". За своїми характеристиками ця ракета сильно схожа на Х-101, якою Росія неодноразово атакувала Україну.

Ракета "Іздєліє-30"

Уламок ракети, якою вдарили по Харкову. Фото: прокуратура України

Ракета "Іздєліє-30" — це крилата ракета повітряного базування, тобто її запуск відбувається з бомбардувальників, ймовірніше, Ту-95 та Ту-160. Офіційних даних про характеристику ракети немає, але перші випадки її застосування були зафіксовані наприкінці минулого року.

Наслідки удару Росії по Харкову. Фото: прокуратура України

Відомо, що ракета має розмах крил близько 3 метрів, бойову частину масою 800 кг та дальність польоту не менше 1 500 км. Фахівці ідентифікують її як розробку ОКБ "Зірка", що входить до складу корпорації "Тактичне ракетне озброєння".

Ракета Ізделіє-30

За будовою "Ізделіє-30" схоже на інші ракети російського військово-промислового комплексу. Йдеться про піроклапан пневматичної системи, який повністю ідентичний елементам ракети Х-35У, та катапультний пристрій, схожий на системи авіаційних ракет Х-101 і Х-55.

Раніше "Телеграф" розповідав про наслідки атаки Росії в різних областях України.