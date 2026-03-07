Заморозка війни стане смертю для прифронтових міст: Терехов пояснив чому

Забезпечити стабільний мир можуть гарантії безпеки

Заморозка війни — це катастрофа та практично смерть для прифронтових міст. Адже вони не просто не зможуть розвиватись, вони застрягнуть у невизначеності.

Про це заявив мер Харкова Ігор Терехов в інтерв'ю Наталії Мосейчук. За його словами, розмовляючи про завершення війни України та Росії, слід чітко розмежувати мир та заморозку конфлікту. Адже друге — це катастрофа для прифронтових міст, зокрема й Харкова.

"Ці міста будуть такими сталевими дикобразами. Сюди не будуть інвестувати, бо це величезні риски. Не приїде молодь, люди будуть виїжджати. Тут нічого не буде для нас", — каже голова Харкова.

Він пояснює, що наразі з прифронтових міст виїхало не так багато людей, адже вони вірять у те, що мир прийде в їхній дім. Вони пам'ятають життя до війни та тримаються за ці спогади. Якщо ж війна закінчиться не стабільним та справедливим миром, а перемир'ям — віра цих людей поступово згасне. Прифронтові міста застрягнуть у невизначеності, від якої люди почнуть тікати.

"Не буде цієї віри, буде зачинятися бізнес, банки, будуть виїжджати люди, буде населення старіти. Прийде стагнація. Для нас це неприйнятний варіант. Ні в якому разі, це буде помилкою", — каже Терехов.

Підсумовуючи, він наголосив, що так, варіант того, що мир з Росією перетвориться на перемир'я існує. Але цю ймовірність можуть сильно знизити потужні та довготривалі гарантії безпеки. Україні потрібен стабільний мир, за який зараз воюють військові.

Раніше "Телеграф" розповідав, що на 5-6 березня планувались тристоронні переговори в Абу-Дабі, але через загострення ситуації на Близькому Сході вони так і не відбулись. Однак президент Володимир Зеленський наголосив, що зустріч обов'язково буде.