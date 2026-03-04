Батько був проти? Що відомо про сина Алі Хаменеї, який став новим лідером Ірану

Дружина, мати, та син Моджтаби загинули разом з його батьком Алі Хаменеї

Моджтаба Хаменеї став новим верховним лідером Ірану. Він син попереднього аятоли Алі Хаменеї, якого було ліквідовано в ході масованих ракетних ударів США та Ізраїлю по Ірану.

Що треба знати:

Було три основних кандидати на посаду нового правителя іранського режиму

Відомо, що у 2024 році аятола Хаменеї був проти, щоб кандидатуру його сина розглядали на цю посаду

Моджтаба Хаменеї викладав у релігійній школі

"Телеграф" розповідає, що відомо про Моджтаба Хаменеї. Як повідомляє The New York Times, йому 56 років, він є другим сином Алі Хаменеї.

Одразу після школи вступив до ісламського військового корпусу

Моджтаба Хаменеї народився в 1969 році в Мешхеді, важливому релігійному центрі Ірану. Відомий своїми тісними зв'язками з Корпусом вартових ісламської революції, син Хаменеї вперше вступив до лав ісламського військового корпусу після закінчення школи, близько 1987 року. Його служба припала на останній період тривалої війни Ірану з Іраком з 1980 по 1988 рік.

Моджтаба Хаменеї

Релігійна кар'єра

У 1989 році батька Моджтаба було призначено верховним лідером. Моджтаба Хаменеї продовжив навчання у найшанованіших священнослужителів Ірану. Він навіть сам викладав у релігійній школі. Як пише NYT, йому вдалося налагодити зв'язки з релігійними авторитетами зокрема й через посаду батька.

Керував країною з-за лаштунків

До свого обрання Моджтаба Хаменеї не був відомою фігурою і діяв здебільшого в тіні, керуючи офісом верховного лідера з-за лаштунків. В останні десятиліття він лише зрідка потрапляв в заголовки газет.

Моджтаба Хаменеї

У 2005 році, після обрання президентом Ірану консервативного кандидата Махмуда Ахмадінежада, реформатори звинуватили Моджтабу Хаменеї у співпраці з релігійними лідерами та Корпусом вартових ісламської революції.

Батько не хотів, щоб він став верховним лідером?

Реформатор і один із конкурентів Ахмадінежада Мехді Каррубі звинувачував Моджтабу Хаменеї у втручанні у вибори як "сина господаря". Верховний лідер захищав сина та заявив, що він "сам господар, а не син господаря".

У 2024 році Асамблея експертів Ірану зібралася, щоб визначити кандидатури наступного верховного лідера. Аятола Хаменеї тоді заявив, що кандидатуру його сина розглядати не варто.

Хто міг стати верховним лідером замість сина Хаменеї

Одним із головних кандидатів називали Аліреза Арафі – священнослужителя, відомого своєю близькістю до Алі Хаменеї. Також новим правителем іранського режиму міг стати союзник Хаменеї, відомий своїм консерватизмом Садек Ларіджані.

Раніше "Телеграф" розповідав, ким була мати Моджтабу Хаменеї Мансуре Багерзаде, яка прожила у шлюбі з його батьком 62 роки. Вона майже не з’являлася на публіці і народила шістьох дітей.