З Днем боротьби за права жінок! Короткі смс-привітання своїми словами

Теплі слова точно викличуть посмішку важливої для вас людини

8 березня — це не лише дата в календарі. Це день, що виріс із боротьби жінок за рівні права, гідну працю, свободу голосу та можливість самим визначати своє життя. Саме тому багато людей сьогодні вітають жінок не банальними фразами, а щирими словами підтримки, поваги та солідарності.

Якщо ви шукаєте коротке привітання, яке легко надіслати у Viber, Telegram, Facebook чи WhatsApp, "Телеграф" підготував для вас добірку лаконічних і теплих текстів. Щирі слова точно розтоплять серце близької вам людини.

Короткі привітання з 8 березня для месенджерів

З 8 березня! Дякую за твою силу, сміливість і за те, що змінюєш цей світ. Нехай твої голос і вибір завжди мають значення.

***

З 8 березня! Бажаю більше підтримки, можливостей і справедливості у світі. Нехай у твоєму житті буде менше бар’єрів і більше перемог.

***

З днем, який нагадує про те, що жінки можуть усе, і навіть більше. Нехай у світі буде більше рівності, поваги та свободи.

***

Твоя сила, розум і сміливість надихають. З 8 березня!

***

З 8 березня! Дякую, що ти є — сильна, мудра і справжня. Нехай у твоєму житті буде більше підтримки, ніж стереотипів.

***

З 8 березня! Нехай світ стає чеснішим і справедливішим для тебе. Ти варта поваги, можливостей і щастя щодня.

Дівчина з букетом тюльпанів. Фото: згенеровано ШІ, Телеграф

Дуже короткі привітання (1–2 рядки)

З 8 березня! Поваги, свободи і нових перемог.

***

З днем боротьби за права жінок!

***

З 8 березня! Нехай твій голос завжди буде почутий.

***

З 8 березня! Сили, впевненості і підтримки.

***

Зі святом 8 березня! Ти змінюєш цей світ. І це важливо.

