Чи можна отримати компенсацію, якщо поранили під час обстрілу у транспорті. Експерти відповіли

Фактично атаки Росії відносять до воєнних ризиків чи форс-мажорів

Протягом понад 4 років Росія завдає різноманітних повітряних ударів по Україні. Трапляються влучання в авто чи поїзди. На тлі цього у людей виникають питання: чи можливо отримати якусь компенсацію від перевізника.

Відповідь експерти дали у матеріалі "Телеграфу:" "Росія б'є по транспорту: чи можуть пасажири розраховувати на виплати".

На думку страхової компанії "Оранта", стандартне страхування на транспорті не розповсюджується на військові ризики, що можуть виникнути під час подорожі. Тобто застрахувати авто від влучання ракети чи дрона не вийде. Ба більше, говорячи про перевізника, слід розуміти, що він може відшкодувати не усі завданні збитки.

Тобто наслідки воєнних дій, зокрема влучання в пасажирський транспорт, до такого страхового покриття не належать, оскільки воєнні ризики не пов’язані з діяльністю перевізника. Схожу думку висловила й Юлія Лець – адвокатка юридичної компанії "Алєксєєв, Боярчуков та партнери".

Вона каже: "Стосовно військових ризиків, зокрема, випадків, коли під час поїздки в потязі, рейсовому автобусі або маршрутці сталась повітряна атака, то такі ризики, дійсно, не є страховими випадками і не підлягають компенсації в загальному порядку. Такі ситуації підпадають під категорію форс-мажорів, а основний шлях компенсації через механізми відшкодування шкоди, завданої збройною агресією РФ".

Однак в Україні є механізми, які передбачають компенсацію. Зокрема державні програми, спеціальні фонди, які можуть покривати збитки за пошкоджене або знищене майно, втрату здоров’я, а також надавати допомогу родинами загиблих тощо. Але зазвичай отримання коштів через них займає більше часу і вимагає збору документів.

