Знижки понад 40%. У "Сільпо" обвалили ціни на торти до 8 березня

Економія складає понад 150 грн

На передодні Міжнародного жіночого дня, яке святкують 8 березня, українці мають змогу заощадити чимало коштів. Так, у "Сільпо" з'явились знижки на тортики.

"Телеграф" розповість, які солодощі можна купити до святкового столу та скільки грошей зекономити. Зауважимо, що знижки на товар діють виключно за його наявності.

Акції на торти у "Сільпо"

Торт "Естерхазі", 400 г продають за 319.00 грн замість 399 грн. Знижка складає 20%.

Торт по акції у "Сільпо"

Торт "Весняний", 800 г 299.00 грн замість 369 грн. Ціну знижено на 19%.

Торт по акції у "Сільпо"

Торт "Наполеон", 100 г за 19.90 грн замість 34,99 грн. Знижка складає 43%.

"Наполеон" по акції у "Сільпо"

Торт "Оксамитове серце", 500 г коштує 419.00 грн, ціну знизили на 19% з 519 грн.

Торт по акції у "Сільпо"

Торт "Червоний оксамит", 350 г продають за 229.00 грн замість 289 грн. Знижка складає 21 %.

"Червоний оксамит" по акції у "Сільпо"

Додамо, що також зі знижкою можна купити тістечка БКК "Еклер французький", 330 г за 179.00 грн. Акція складає 27%. "Сільпо" наголошує, що пропозиція діє з 05.03.2026 по 11.03.2026.

Еклери на знижках у Сільпо

Нагадаємо, що в "АТБ" на передодні свята подешевшали шоколад і коробки цукерок відомого бренду.

Раніше "Телеграф" розповідав, що в "АТБ" знизили ціну на популярну рибу. Акція діє на кілька позицій слабосолоної риби, яка часто використовується для бутербродів, салатів або святкових закусок.