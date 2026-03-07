Знижки понад 40%. У "Сільпо" обвалили ціни на торти до 8 березня
-
-
Економія складає понад 150 грн
На передодні Міжнародного жіночого дня, яке святкують 8 березня, українці мають змогу заощадити чимало коштів. Так, у "Сільпо" з'явились знижки на тортики.
"Телеграф" розповість, які солодощі можна купити до святкового столу та скільки грошей зекономити. Зауважимо, що знижки на товар діють виключно за його наявності.
Акції на торти у "Сільпо"
- Торт "Естерхазі", 400 г продають за 319.00 грн замість 399 грн. Знижка складає 20%.
- Торт "Весняний", 800 г 299.00 грн замість 369 грн. Ціну знижено на 19%.
- Торт "Наполеон", 100 г за 19.90 грн замість 34,99 грн. Знижка складає 43%.
- Торт "Оксамитове серце", 500 г коштує 419.00 грн, ціну знизили на 19% з 519 грн.
- Торт "Червоний оксамит", 350 г продають за 229.00 грн замість 289 грн. Знижка складає 21 %.
Додамо, що також зі знижкою можна купити тістечка БКК "Еклер французький", 330 г за 179.00 грн. Акція складає 27%. "Сільпо" наголошує, що пропозиція діє з 05.03.2026 по 11.03.2026.
Нагадаємо, що в "АТБ" на передодні свята подешевшали шоколад і коробки цукерок відомого бренду.
Раніше "Телеграф" розповідав, що в "АТБ" знизили ціну на популярну рибу. Акція діє на кілька позицій слабосолоної риби, яка часто використовується для бутербродів, салатів або святкових закусок.