Іранські дрони накрили "дубайську гавань" українських чиновників: розповідаємо, чиє майно опинилося під ударом

Багато екс-чиновників обирають Дубай через відсутність питань до походження грошей.

28 лютого 2026 року іранський дрон потрапив до готелю Fairmont The Palm на Пальмі Джумейра — там, де, за даними розслідування Dubai Unlocked, розташовані квартири екс-міністра Миколи Злочевського за 11 млн доларів.

"Телеграф" розповість, хто з оточення президента (і не тільки!) скуповував елітне житло в Дубаї, як атака іранських "Шахедів" зачепила райони, де знаходиться їхня нерухомість і чому для порятунку російської еліти знадобився особистий борт Януковича.

Борт із українським минулим рятують російську еліту

Серед бортів, які вивозили пасажирів із зони конфлікту, привернув увагу Dassault Falcon 900C з бортовим номером RA-09617, цей літак має пряме відношення до Віктора Януковича.

Раніше це повітряне судно мало українську реєстрацію UR-CRD. За даними ЗМІ, саме цим бортом колишній президент-втікач регулярно користувався для своїх перельотів. Найвідоміший епізод стався 7 березня 2022 року — тоді Янукович прибув цим літаком до Білорусі, де проходили переговори між Росією та Україною.

Зовнішній вигляд літака Януковича

Нині літак експлуатує російська компанія "Сєвєро-Запад". 2-3 березня 2026 року борт прибув до аеропорту міста Сухар в Омані. Вибір саме цього аеропорту невипадковий: столичний аеропорт Маската був закритий через бойові дії, тоді як Сухар, розташований за 200 кілометрів, продовжував працювати. Забравши пасажирів, літак вилетів до Москви.

"Літак Януковича" був не єдиним. Всього з 2 по 5 березня з аеропортів Оману та ОАЕ до Москви вилетіло щонайменше 11 бізнес-джетів із російською реєстрацією. Вісім із них спеціально прибули до регіону для евакуації VIP-персон.

Серед інших бортів:

Mitsubishi Challenger 850 (RA-67677), який ЗМІ пов’язують із сім’єю екссекретар Радбезу РФ Миколи Патрушева

Bombardier Global 5000 (RA-67136) авіакомпанії Rusjet, яким раніше користувалися син віцепрем'єр Дениса Мантурова Євген та родина бізнесмена Алішера Усманова

Літак держкорпорації "Роскосмос" Ту-204-300 (RA-64053), який прибув до Сухаря 2 березня

Останній – окрема історія. Квиток на борт "Роскосмосу" коштував охочим евакуюватись 20 тисяч євро. Організацією перельотів займалася компанія GetJet (засновники Олександр Конінський та Дмитро Фесенко). У Telegram-каналі GetJet з’явилися пропозиції квитків із Дубая на 5 березня вже по 10 тисяч євро. У компанії підтвердили, що рейс виконуватиме саме літак "Роскосмосу".

Хто з оточення Януковича володіє елітною нерухомістю у Дубаї

Микола Злочевський – ексміністр екології, засновник Burisma

Микола Злочевський

Посада: Міністр екології та природних ресурсів України часів Віктора Януковича, народний депутат від Партії регіонів. Засновник однієї з найбільших газовидобувних компаній Burisma Group.

У липні 2019 року Злочевський придбав два апартаменти в елітному житловому комплексі W Residences Dubai – The Palm на штучному острові Пальма Джумейра. Комплекс розташований безпосередньо на березі Перської затоки.

Пальма Джумейра/Jhonwayne Pumaras

Загальна площа придбаної нерухомості – понад 1700 кв. Вартість – майже 11 мільйонів доларів.

За даними журналістів, які приєдналися до проєкту Dubai Unlocked, ці апартаменти ніколи не здавалися в оренду — імовірно, їх використовувала виключно родина Злочевського, яка проводила багато часу в ОАЕ.

Під час судового процесу у справі про спробу підкупу НАБУ (рекордний хабар у 6 млн доларів) Злочевський переоформив квартири на доньку Ганну Злочевську. Вона залишалася власницею нерухомості станом на 2024 рік.

Олег Корнілов — ексзаступник прокурора Одеської області

Олег Корнілов

Посада: Заступник головного прокурора Одеської області (2011-2012), згодом – заступник начальника слідчого управління та керівник підрозділу обласної прокуратури.

Корнілов придбав в Еміратах три об’єкти загальною вартістю понад 400 тисяч доларів.

Дві квартири-студії в преміумкомплексі Jumeirah Bay X1 Tower (район з виходом до штучного озера та пляжами Перської затоки):

Придбані у грудні 2011 та на початку 2012 року

Площа: 47 та 38 квадратних метрів

Загальна вартість: понад 180 тисяч доларів

Jumeirah Bay X1 Tower

Апартаменти Aykon City-Tower B (елітний район Дубая):

Придбано у 2016 році (на стадії недобудови)

Площа: 48 квадратних метрів

Вартість: понад 210 тисяч доларів

Комплекс остаточно здали у вересні 2023 року

Aykon City-Tower B

Обидві студії Jumeirah Bay X1 Tower здавалися в оренду з 2014 року. Сукупний заробіток – понад 100 тисяч доларів. 2020 року Корнілов продав одну студію в Jumeirah Bay за майже 100 тисяч доларів. У листопаді 2023 року продав другу студію у тому ж комплексі.

Світлана Ємельянова — ексдружина судді часів Януковича

Світлана Ємельянова

Статус: Колишня дружина впливового судді часів Януковича Артура Ємельянова. До 2014 року – депутат міськради Донецька від "Партії регіонів".

У власності Омелянової – три квартири у житловому комплексі Sadaf 6 в елітному районі Дубай Марина:

Кожна квартира площею 123 квадратні метри

Загальна вартість – 1,8 мільйона доларів

Sadaf 6

Історія придбання:

Грудень 2014 року – перша квартира за майже 650 тисяч доларів (придбана одразу після розлучення із суддею Омеляновим)

2017 рік – друга квартира за 620 тисяч доларів

2018 рік – третя квартира за 560 тисяч доларів

Василь Грицак — екснардеп від "Партії регіонів", лобіст ЄДАПС

Василь Грицак

Посада: Народний депутат від Партії регіонів, ексзаступник голови Державної міграційної служби. Відомий як лобіст консорціуму "Єдина державна автоматизована паспортна система" (ЄДАПС), що монополізував сферу виготовлення документів у 2003-2014 роках.

У період купівлі нерухомості Грицак також керував групою депутатів міжпарламентських зв’язків з Об’єднаними Арабськими Еміратами.

Сім’я Грицака придбала в ОАЕ дві квартири загальною вартістю понад 700 тисяч доларів.

Квартира в комплексі The Fairways North Tower:

Придбана у 2010 році самим Василем Грицаком

Площа: 72 квадратні метри

Вартість: 216 тисяч доларів

У 2019 році переоформлена на старшого сина Ігоря Грицака

The Fairways North Tower

Ігор Грицак залишався власником станом на 2024 рік.

Квартира в комплексі Ocean Heights (хмарочос у районі Дубай Марина, входить до п’ятірки найвищих будівель Дубая):

Придбана у 2011 році

Площа: 123 квадратні метри

Вартість: близько півмільйона доларів

Нинішні власники: дружина Наталія Грицак та молодший син

Ocean Heights

Українські чиновники продовжують вкладати кошти у Дубай

Хоча гучний витік Dubai Unlocked базувався на даних 2020-2022 років, розслідування 2024-2026 років свідчать, що тема не втратила актуальності. Журналісти продовжують знаходити українських посадових осіб та їхніх родичів, які володіють елітною нерухомістю в ОАЄ — часто без жодного відображення у деклараціях.

Дмитро Рахматуллін — виконувач обов’язків директора комунального автотранспортного підприємства КМДА, більш відомого як "гараж КМДА", а до цього керівник Інспекції з паркування Києва.

Дмитро Рахматуллін

У січні 2026 року з’ясувалося, що він має 16 елітних квартир у комплексі Ferretti Luxury Beach Residence на узбережжі Дубая (район Джебель-Алі). Загальна площа – 2255 квадратних метрів, орієнтовна вартість – близько пів мільярда гривень.

Ferretti Luxury Beach Residence

Жодну з цих квартир не вказано в електронних деклараціях Рахматуліну за останні три роки. Сам він на запит журналістів заявив, що не володіє нерухомістю в Дубаї, хоча це прямо суперечить даним дубайського реєстру, де зафіксовано права власності на всі 16 об’єктів.

Інша гучна справа стосується народного депутата Сергія Шахова (група "Довіра"), який перебуває у розшуку з 2023 року за недекларування активів на 88 млн грн.

Сергій Шахов

Як з’ясували журналісти навесні 2025-го, з липня 2022 року Шахов проживає в орендованій елітній квартирі у Дубаї площею 292 кв. метри. Річна оренда складає близько 100 тисяч доларів, а його діти навчаються у Kent College Dubai (понад $20 тисяч на рік на кожного). Усі ці витрати депутат не декларує.

У тому ж 2025 році НАБУ та САП повідомили про нові підозри у справі про відмивання понад 300 млн грн, фігуранти якого – члени злочинної організації на чолі з колишнім головою Фонду держмайна.

Серед виявленого майна – цілий поверх апартаментів у житловому будинку в Об’єднаних Арабських Еміратах. Загальні збитки державі оцінюють у понад 700 млн грн, а легалізовано було понад 10 млрд грн злочинних активів.

Не оминула увага журналістів та родини народного депутата від "Слуги народу" Геннадія Касая. Його донька Поліна (22 роки) та племінник Олександр (25 років) у 2022-2023 роках придбали чотири квартири у Дубаї загальною вартістю близько мільйона доларів. При цьому офіційні доходи Поліни (контент-менеджер) за 3,5 року становили лише 70 тисяч доларів, а сам нардеп із дружиною заробили за три роки близько 60 тисяч доларів.

Геннадій Касай

"Shahed" проти "пальм": що саме постраждало в елітних кварталах Дубая

Масована іранська атака 28 лютого 2026 року вдарила по самому серцю туристичного та бізнес-життя Дубая. Під ударом опинилися не військові об'єкти, а символи розкоші та ті самі райони, які роками слугували "тихою гаванню" для статків іноземних чиновників, зокрема й українських. Хоча влада ОАЕ заявила, що системам ППО вдалося перехопити 165 балістичних ракет та понад 500 дронів, уламки та прориви спричинили значні руйнації в ключових локаціях.

Зокрема повідомляли про вибухи саме на штучному острові Пальма Джумейра, де розташовані апартаменти ексміністра Миколи Злочевського та його доньки. Увечері 28 лютого в безпосередній близькості від п'ятизіркового готелю Fairmont The Palm пролунала серія потужних вибухів.

Удар прийшовся на житлову зону острова, спричинивши сильну пожежу, яка охопила частину готелю Fairmont. В результаті загоряння постраждали щонайменше четверо людей. Пізніше в адміністрації Fairmont The Palm заявили, що готель продовжує роботу, але посилені заходи безпеки збережено.

Хоча сам комплекс W Residences Dubai – The Palm, де знаходиться нерухомість Злочевських, не зазнав прямого удару, сам факт вибуху та пожежі за кількасот метрів від нього демонструє, що елітний анклав опинився в епіцентрі атаки.

Район хмарочосів Дубай Марина, де розташовані три квартири Світлани Ємельянової (1.8 млн доларів) та квартира родини Грицака в комплексі Ocean Heights, також пережив одну з найгарячіших ночей. Журналісти CNN повідомляли про численні вибухи, які чули поблизу цього району.

Як згодом пояснили офіційні джерела, це працювала протиповітряна оборона, перехоплюючи балістичні ракети. Гучні звуки були наслідком перехоплень, але уламки збитих цілей падали вниз, і деякі з них досягали житлових кварталів.

Окрім Пальми Джумейра та Дубай Марини, удари та падіння уламків зачепили й інші символи міста, що свідчить про масштаб атаки:

Burj Al Arab: Уламки збитого дрона впали на всесвітньо відомий готель Burj Al Arab, спричинивши займання фасаду.

Міжнародний аеропорт Дубая (DXB): Один із найзавантаженіших аеропортів світу зазнав удару. Постраждав термінал, було проведено евакуацію, четверо співробітників отримали поранення.

Порт Jebel Ali: У найбільшому штучному порту світу, розташованому в районі Джебель-Алі, де, до речі, виявили 16 квартир київського чиновника Дмитра Рахматулліна, через падіння уламків збитих цілей спалахнула пожежа на одному з причалів.

Абу-Дабі: У столиці ОАЕ уламки ракети впали на житловий район, що призвело до загибелі однієї людини.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав, що на тлі загострення відносин між Києвом та Будапештом прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан зробив чергову резонансну заяву. За його словами, Угорщина може припинити транзит важливих для України вантажів через свою територію доти, доки не буде відновлено постачання нафти трубопроводом "Дружба".