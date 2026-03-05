Росію виріжуть з етеру: Польща по-особливому покаже Паралімпіаду

У Польщі розчаровані допуском Росії та Білорусі на Паралімпійські ігри

У п’ятницю, 6 березня, в Італії стартують XIV зимові Паралімпійські ігри. Міжнародний паралімпійський комітет (МПК) допустив росіян та білорусів до змагань без обмежень (з прапором та гімном).

Що потрібно знати

Польща покаже Паралімпіаду, вирізавши з етеру росіян та білорусів

Польський транслятор виступив проти участі РФ та Білорусі в Іграх

Паралімпійські ігри відбудуться в Італії з 6 по 15 березня 2026 року

Через це Україна та низка інших країн бойкотують церемонію відкриття Паралімпіади-2026, а польський транслятор Ігор зібрався вирізати росіян з прямого етеру. Про це повідомляє przegladsportowy.

За інформацією джерела, у Польщі перериватимуть трансляцію Паралімпіади з появою росіян та білорусів у кадрі. У ці моменти польські телеглядачі бачитимуть напис: "На знак солідарності з Україною TVP Sport виступає проти участі російських та білоруських спортсменів у змаганнях". Мовник проігнорує вихід делегацій РФ та Білорусі на відкритті та закритті Ігор. Якщо поляк займе призове місце, а представник країни-агресора здобуде перемогу, трансляція закінчиться до виконання гімну та підняття прапорів.

Нагадаємо, Зимові Паралімпійські ігри відбудуться в Італії з 6 по 15 березня 2026 року. Росія та Білорусь будуть представлені на Іграх без обмежень з прапором та гімном, через що низка країн, включаючи Україну, бойкотують церемонію відкриття Паралімпіади-2026. Крім того, перед стартом Ігор пролунав скандал із формою збірної України. МПК заборонив Синьо-жовтим парадне екіпірування, на якому зображено карту України.