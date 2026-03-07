Неймовірний палац у стилі Бріджертонів. Куди поїхати в Україні на весняний вікенд (фото та відео)

Після важкої зими так хочеться зануритися в атмосферу краси та гармонії

Палац Яблоновських-Бруницьких — справжня перлина Львівщини. Своєю архітектурою та атмосферою він ніби переносить у Париж, або в серіал "Бріджертони".

Користувач Threads Кирил Бабченко показав фото мальовничого палацу. Він прекрасний будь-якої пори, але навесні має особливий колорит.

"Ні це не Париж, Франція, це палац Яблоновських-Бруницьких", — підписав він знімки

Палац Яблоновських-Бруницьких

Палац Яблоновських-Бруницьких зсередини

Інтер'єр Підгорецького палацу

Поїздка до палацу Яблоновських-Бруницьких- чудова ідея для короткої весняної мандрівки Україною на вихідних. Він розташований на в'їзді до села Підгірці Стрийського району Львівської області (неподалік Моршина).

Палац у Підгірцях — історія

Маєток Яблоновських-Бруницьких — це добре збережений палацово-парковий комплекс XVIII-XIX століть. Зараз це приватна власність, але благодійники та волонтери активно відроджують його як туристичну пам’ятку.

Так виглядав палац Бруницьких раніше

Родина Бруницьких володіла маєтком з 1815 до 1939 року. Навколо палацу був розташований парк площею у 8 гектарів, який вважається першим дендропарком Галичини. Колись там росли екзотичні дерева, але зараз — лише платан та деякі види звичайних дерев.

Занепад та відродження

З приходом радянської влади палац занепав — одного з тодішніх власників, сина Бруницького, розстріляли. У 1939 році дружину власника вигнали з палацу, а саму будівлю розграбували.

В палаці спочатку влаштували школу-інтернат, а пізніше — форелеву ферму. Протягом багатьох років будівля залишалася пустою і поступово руйнувалася.

З початком незалежності України пам’ятку віддали в приватні руки, але будівля опинилася на межі цілковитої руйнації. Довгий час палацом не займалися, дах почав протікати, а стіни тріскатися.

Маєток Бруницькіх потроху руйнувався

У 2014 році палац перейшов у власність трьох місцевих родин, які послідовно відновлюють цю архітектурну пам’ятку. Власники не розкривають, скільки коштів вклали в реконструкцію палацу, але радіють, що повернули життя історичній пам’ятці.

Палац ніби переносить у серіал "Бріджертони"

Тепер палац має відновлений — відремонтували дах, стелю, дві бокові вежі й тераси, а також укріпили стіни, реконструювали деякі кімнати.

Хоча попереду ще багато роботи, він вже приваблює любителів минулих епох. З осені 2021 року палац Яблоновських-Бруницьких у Підгірцях відкрили для відвідувачів. Його порівнюють з атмосферою маєтку Бріджертонів з популярного серіалу.

