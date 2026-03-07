Рус

Неймовірний палац у стилі Бріджертонів. Куди поїхати в Україні на весняний вікенд (фото та відео)

Автор
Олена Руденко
Дата публікації
Читать на русском
Автор
Підгорецький палац, весна
Підгорецький палац, весна. Фото Колаж "Телеграф"

Після важкої зими так хочеться зануритися в атмосферу краси та гармонії

Палац Яблоновських-Бруницьких — справжня перлина Львівщини. Своєю архітектурою та атмосферою він ніби переносить у Париж, або в серіал "Бріджертони".

Користувач Threads Кирил Бабченко показав фото мальовничого палацу. Він прекрасний будь-якої пори, але навесні має особливий колорит.

"Ні це не Париж, Франція, це палац Яблоновських-Бруницьких", — підписав він знімки

Палац Яблоновських-Бруницьких
Палац Яблоновських-Бруницьких
Палац Яблоновських-Бруницьких зсередини
Палац Яблоновських-Бруницьких зсередини
Інтер'єр Підгорецького палацу
Інтер'єр Підгорецького палацу

Поїздка до палацу Яблоновських-Бруницьких- чудова ідея для короткої весняної мандрівки Україною на вихідних. Він розташований на в'їзді до села Підгірці Стрийського району Львівської області (неподалік Моршина).

Палац у Підгірцях — історія

Маєток Яблоновських-Бруницьких — це добре збережений палацово-парковий комплекс XVIII-XIX століть. Зараз це приватна власність, але благодійники та волонтери активно відроджують його як туристичну пам’ятку.

Так виглядав палац Бруницьких раніше
Так виглядав палац Бруницьких раніше

Родина Бруницьких володіла маєтком з 1815 до 1939 року. Навколо палацу був розташований парк площею у 8 гектарів, який вважається першим дендропарком Галичини. Колись там росли екзотичні дерева, але зараз — лише платан та деякі види звичайних дерев.

Занепад та відродження

З приходом радянської влади палац занепав — одного з тодішніх власників, сина Бруницького, розстріляли. У 1939 році дружину власника вигнали з палацу, а саму будівлю розграбували.

В палаці спочатку влаштували школу-інтернат, а пізніше — форелеву ферму. Протягом багатьох років будівля залишалася пустою і поступово руйнувалася.

З початком незалежності України пам’ятку віддали в приватні руки, але будівля опинилася на межі цілковитої руйнації. Довгий час палацом не займалися, дах почав протікати, а стіни тріскатися.

Маєток Бруницькіх потроху руйнувався
Маєток Бруницькіх потроху руйнувався

У 2014 році палац перейшов у власність трьох місцевих родин, які послідовно відновлюють цю архітектурну пам’ятку. Власники не розкривають, скільки коштів вклали в реконструкцію палацу, але радіють, що повернули життя історичній пам’ятці.

Палац ніби переносить у серіал "Бріджертони"

Тепер палац має відновлений — відремонтували дах, стелю, дві бокові вежі й тераси, а також укріпили стіни, реконструювали деякі кімнати.

Хоча попереду ще багато роботи, він вже приваблює любителів минулих епох. З осені 2021 року палац Яблоновських-Бруницьких у Підгірцях відкрили для відвідувачів. Його порівнюють з атмосферою маєтку Бріджертонів з популярного серіалу.

Раніше "Телеграф" розповідав, де в Україні є повністю білий "Цукровий замок". Перший власник програв його в карти.

Теги:
#Львівська область #Палац #Подорожі