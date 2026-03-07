"Хоч не ведмідь": у Росії пес зніс лижниць під час гонки (відео)

Собака вибив зі змагань лідерів марафону

На чемпіонаті Росії з лижних перегонів пес став головним учасником перегонів, вибивши зі змагань одразу двох лідерів. Інцидент стався у Южно-Сахалінську (Сахалінська область, РФ).

Що потрібно знати

Пес зніс двох лижниць на чемпіонаті Росії

Обидві спортсменки претендували на нагороди

Потерпіла пожартувала, що могло бути гірше, якби на трасу вибіг ведмідь

Росіянки Аріна Кусургашева та Аліна Кудісова під час спуску зіштовхнулися з собакою, через що втратили шанси на медалі. Про це повідомляє sport-express.ru.

Кудісова зійшла з дистанції, а Кусургашева продовжила гонку після падіння та посіла сьоме місце. Аріна після фінішу зазначила, що все ще добре обійшлося, адже на трасу вибіг не ведмідь.

Вперше у житті таке, дуже несподівано. Начебто собака йшов вліво, але потім різко кинувся під лижі. Зреагувати не встигла. Гонку продовжити спромоглася, але за медаль поборотися вже не змогла. Рука трохи болить, та й загалом забилася, але несильно. Раз зробили дистанцію 50 кілометрів, то треба бігти 50. Але погода тут дуже мінлива, вітри постійні. Хоч не ведмідь вибіг. Аріна Кусургашева

Подібний випадок стався на Олімпіаді-2026 в Італії, проте там пес по-доброму супроводжував спортсменів до фінішу.

Нагадаємо, на початку грудня 2025 року Росія виграла позов у Спортивному арбітражному суді (CAS) до Міжнародної федерації лижного спорту та сноуборду (FIS). CAS зобов’язав FIS допустити російських лижників до змагань в олімпійських дисциплінах у нейтральному статусі, а спортсменів у паралімпійських дисциплінах на тих самих умовах, що й спортсменів з інших країн.