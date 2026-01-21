Українські паралімпійці відмовилися від хвилини слави через росіян (відео)

РФ поступово повертають до параспорту

Українські пара лижники успішно виступили на Кубку світу в німецькому Фінстерау, здобувши 2 бронзові нагороди. Однак на церемонії нагородження представники України не з’явилися.

Що потрібно знати

Українські пара лижники виграла 2 нагороди у Німеччині

Вперше за довгий час на міжнародному пара турнірі виступили представники РФ

Українці відмовилися брати участь у церемонії нагородження через присутність росіян

Річ у тому, що збірна України відмовилася від участі в будь-яких заходах, де поряд з ними будуть представники Росії чи Білорусі. Про це повідомляє пресслужба паралімпійського комітету України у Facebook.

Медалі завойовуються на дистанціях змагань, але честь країни захищається і за її межами. Національний комітет спорту інвалідів України

Нагадаємо, "бронзу" у Фінстерау виграла наша команда у змішаній естафеті у складі Павла Баля (клас сидячи, Львівська обл.), Тараса Радя (клас сидячи, Тернопільська обл.), Олександри Кононової (клас стоячи, Київська обл.) та Людмили Ляшенко (клас стоячи, Харківська обл.).

Першу бронзову медаль на цих змаганнях завоював український тандем у складі тотально незрячого Олександра Казіка та гайда Сергія Кучерявого (обидва представляють Вінницьку обл.).

Нагадаємо, на початку грудня 2025 року Росія виграла позов у Спортивному арбітражному суді (CAS) до Міжнародної федерації лижного спорту та сноуборду (FIS). CAS зобов’язав FIS допустити російських лижників до змагань в олімпійських дисциплінах у нейтральному статусі, а спортсменів у паралімпійських дисциплінах на тих самих умовах, що й спортсменів з інших країн.

Через це українські паралімпійці в цих дисциплінах ризикували залишитись без Паралімпіади-2026. Все через скандальний указ Мінспорту України, який забороняє українським спортсменам брати участь у змаганнях, де виступають росіяни та білоруси під своїм національним прапором. У середині грудня голова Національного олімпійського комітету (НОК) України Вадим Гутцайт повідомив, що українські атлети змагатимуться з росіянами, навіть якщо у них буде прапор та гімн.