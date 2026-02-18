У небі над Україною помітили одразу два пасажирські літаки: що це було (фото)

Дані радарів могли бути помилкою

Моніторингові послуги час від часу фіксують загадкові цивільні літаки. Цього разу в поле зору радарів потрапили одразу два пасажирські авіалайнери.

Про це свідчать дані порталу Airnavradar. Згідно з ними, 17 лютого, над Харківською областю було зафіксовано два борти. Йдеться про дві Boeing 737 білоруської авіакомпанії Belavia. Вони виконували рейси Дубаї – Мінськ та Мінськ – Хургада (Єгипет).

Літаки спочатку з’явилися над тимчасово окупованими територіями Донбасу, а потім залетіли до Харківської області. Обидва літаки нібито пролетіли Україну наскрізь. Варто нагадати, що такі дивні польоти над Україною моніторингові сайти фіксують досить часто. Ймовірно, вони пов’язані зі збоями у роботі навігаційної системи чи самого сервісу з відстеження авіаруху.

Чи не могло бути літака і наскільки надійні сервіси моніторингу?

Саме так раніше аналогічний випадок пояснював експерт із авіаційного права Андрій Гук.

Таке малоймовірно в умовах війни. Можливо, стався збій у показах на флайтрадарі, бо він цілком можливий у цьому районі. І це, найімовірніше, збій. Бо що таке флайтрадар – це програма, яка збирає інформацію з усього цього регіону. А в ньому працює зараз безліч РЕБів (радіоелектронна боротьба) та іншого обладнання. Тож я б швидше пояснив це збоєм у програмі. Бо жоден тверезий пілот цивільного судна туди б не полетів", — пояснював він.

Можливі причини появи літака на карті:

передача спотворених даних про місцезнаходження літака,

збої в роботі наземних приймальних станцій,

перешкоди в роботі GPS,

активне використання РЕБ чи проблема обробки даних у сервісі.

