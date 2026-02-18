Не відвідувала батьківщину 8 років. Що відомо про росіянку, яка несла табличку "Україна" на Олімпіаді

Анастасія одружена і давно живе в Мілані

На церемонії відкриття Олімпійських ігор 2026 у Мілані табличку збірної України несла росіянка Анастасія Кучерова. Жінка добровільно обрала нашу країну, таким чином продемонструвавши свій протест проти війни.

Що відомо:

Українську делегацію на відкритті Олімпійських ігор на стадіоні "Сан-Сіро" у Мілані супроводжувала росіянка

Анастасія Кучерова живе у Мілані вже 14 років і працює архітектором

"Телеграф" вирішив дізнатися, як виглядає Анастасія Кучерова. Ми з’ясували деякі факти її життя.

Що відомо про росіянку, яка несла табличку "Україна" на Олімпіаді 2026

Табличку збірної України на церемонії відкриття Олімпійських ігор 2026 року, яка відбулася 6 лютого на стадіоні "Сан-Сіро", несла росіянка Анастасія Кучерова. Спочатку організатори планували розподілити країни між волонтерами випадково, проте пізніше дозволили обрати делегацію за бажанням. Кучерова свідомо зупинилася саме в Україні.

Росіянка несла табличку збірної України на Олімпіаді, Фото: Getty Images

Усі носії табличок були одягнені однаково — у довгі сріблясті пуховики з капюшонами та темні окуляри. Їхні імена та національність під час трансляції не оголошувалися, тому для глядачів дівчина залишалася невідомою.

Анастасія добровільно обрала Україну, Фото: Getty Images

Пізніше в інтерв’ю Associated Press вона пояснила свій вчинок бажанням висловити солідарність з українським народом та показати, що виступає проти війни. Анастасія народилася у Владикавказі, проте вже 14 років живе у Мілані (Італія) та не відвідує Росію з 2018 року.

Анастасія Кучерова народилася у Владикавказі, Фото: Facebook Anastasia Kucherova

Вона працює архітектором у міжнародному бюро Stefano Boeri Architetti. Її чоловік Серджо Ромео також пов’язаний із цією сферою діяльності. Подружжя виховує доньку, часто подорожує, а в соціальних мережах ділиться сімейними кадрами з різних країн.

Анастасія Кучерова вийшла заміж і мешкає у Мілані, Фото: Facebook Anastasia Kucherova

Сім’я росіянки Анастасії Кучерової, Фото: Facebook

У розмові з журналістами Кучерова зізналася, що, йдучи попереду українських спортсменів, усвідомлювала, що українці мають повне право ненавидіти росіян. Проте жінка переконана, що навіть невеликий символічний жест може стати знаком того, що не всі громадяни Росії підтримують війну.

Анастасія Кучерова разом із українською збірною, Фото: Facebook Anastasia Kucherova

Анастасія наголосила, що усвідомлює ризики публічних заяв проти путінського режиму та боїться можливих наслідків для себе і для близьких. Однак за її словами, якщо людина, яка живе в демократичній країні й має свободу слова, але продовжує мовчати через страх, це означає, що режим переміг.

Буквально немає жодних слів, які могли б виправити шкоду, яку вже зазнали ці люди, і немає слів, які могли б наблизитися до прощення. Просто перед тим, як увійти на стадіон, я обернулася – я не знала, що їм сказати – але просто сказала, що весь стадіон зустріне їх стоячи Анастасія Кучерова

Як виглядає Анастасія Кучерова Фото: Facebook Anastasia Kucherova

