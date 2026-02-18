Заощаджуємо 135 гривень на одній банці: в "АТБ" з’явилася "золота" пропозиція для кавоманів

Ціна приємно вразить

У мережі супермаркетів "АТБ" запровадили нову акційну пропозицію на популярну каву Jacobs Monarch. Наразі ціна є значно нижчою, ніж у конкурентів, що дозволяє зекономити понад сотню гривень на одній банці.

"Телеграф" порівняв ціни на розчинну сублімовану каву Jacobs Monarch вагою 95 г у трьох великих мережах: "АТБ", "Varus" та "Фора". Результати моніторингу показали вражаючу різницю.

Де купувати каву найвигідніше

Завдяки знижці у -41%, в "АТБ" банка кави Jacobs (95 г) зараз коштує лише 193,90 грн. Це робить мережу беззаперечним лідером за рівнем вигоди на цей товар.

Для порівняння, в інших супермаркетах цінники на аналогічну позицію значно вищі:

У магазинах " Varus" таку саму банку Jacobs Monarch пропонують за 329,00 грн . Різниця з "АТБ" становить понад 135 гривень .

таку саму банку Jacobs Monarch пропонують за . Різниця з "АТБ" становить понад . У мережі "Фора" ситуація схожа — там вартість продукту становить 327,00 грн. Таким чином, купуючи в "АТБ", покупець заощаджує близько 133 гривень.

Математика економії

Різниця на одній банці настільки суттєва, що на зекономлені гроші (135 грн) в тому ж "АТБ" можна додатково придбати ще кілька пачок печива або літр якісного молока до кави.

