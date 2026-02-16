Поводяться як безпритульні пси: біолог розповів, як відрізнити шакала від вовка

За його словами, сплутати цих тварин неможливо

Зовнішність та поведінка вовків і шакалів, популяція яких в Україні збільшилася останнім часом, настільки відрізняється, що сплутати їх неможливо. Шакали набагато менші за розміром та мають тонкі ноги і чорну китицю на кінці хвоста.

Про це в ексклюзивному коментарі "Телеграфу" розповів співзасновник Нижньодністровського національного природного парку, начальник науково-дослідного відділу ННПП, кандидат біологічних наук Микола Роженко.

Що треба знати:

Вовк значно більший за шакала

Шакал має короткий хвіст із чорним кінчиком

Шакали не бояться людей і поводяться як собаки

За його словами, вовк та шакал відрізняються дуже сильно. По-перше, розміром: шакал — це собака вагою приблизно 15 кг. При цьому середня вага вовків 40–50 кг, а найбільші особини можуть досягати 70–80 кг.

Шакал. Фото: Pixabay

"У нього руді, високі й тонкі ноги. Хвіст пухнастий, як у вовка, але набагато коротший і закінчується чорною китицею", – пояснив Роженко.

Також біолог вказав на різницю у поведінці цих видів тварин. Шакал не тікає, коли людина намагається його налякати, а натомість поводиться як безпритульний собака.

Чим відрізняються вовк та шакал, інфографіка

Тому навіть виникла крилата фраза: "Шакал ти паршивий". В радянському мультфільмі про Мауглі поведінку шакалів була дуже правдиво показано під виглядом "рудих собак".

На світлині добре видно, які довгі та тонкі лапи в шакала. Фото: Pixabay

Нагадаємо, збільшення популяції шакалів в Україні може становити загрозу навіть для домашніх тварин та улюбленців. Ці хижаки живуть зграями та витісняють інших м'ясоїдних з ареалу.