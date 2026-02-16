Дешевше майже втричі: який популярний йогурт можна взяти в "АТБ" і зекономити 140 грн

Ціни значно відрізняються

Ціни на однакові молочні продукти в різних супермаркетах можуть суттєво відрізнятися. Аналіз на деякі з них показав, що найнижчі ціни на окремі популярні йогурти наразі пропонує мережа "АТБ".

На яких саме продуктах можна зекономити в магазині, дізнався "Телеграф". Дані взяли в "GoToShop".

Зокрема, йогурт "Молокія" білий 1,6% об’ємом 870 грамів в "АТБ" коштує від 59,90 до 63,30 гривень. Крім того, на продукт діє знижка 18%, що робить його одним із найдоступніших варіантів на ринку. Для порівняння, у мережі "Сільпо" ціни на цей же йогурт коливаються від 65,99 до 89,99 гривні навіть з урахуванням знижки 16%. У "Auchan" продукт продають за 75 гривень, у "Novus" — за 82,99 гривні, а в "EkoMarket" вартість може сягати 198,40 гривень. Різниця складає майже 140 гривень.

Порівняння цін на йогурт. Фото: Телеграф

Схожа ситуація спостерігається і з йогуртом того ж виробника зі смаком лісових ягід 1,4% об’ємом 770 грамів. В "АТБ" його можна придбати за 58,90-60,90 гривень. Водночас у "Novus" ціна становить 78,99 гривні, а в мережі "Metro" — від 78,52 до 85,28 гривні. Економія складе майже 27 гривень.

Ціни на йогурт "Молокія". Фото: GoToShop

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що в "АТБ" можна взяти також найдешевше молоко "Ферма" порівняно з іншими магазинами.