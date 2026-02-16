Яйця просять чистоти: навіщо їх мити перед тим, як поставити варити

Щоб сніданок був смачним та безпечним, яйця перед варінням потрібно помити

Яйця – популярний продукт, який часто вживають саме на сніданок. Також їх додають у салати або ж їдять у вареному вигляді – теж найчастіше на сніданок. Однак перед тим, як поставити варити, їх обов’язково потрібно помити.

"Телеграф" розповідає, чому так важливо мити яйця перед варінням і чому не варто це робити перед відправкою в холодильник на зберігання.

Навіщо мити яйця?

Перша і найважливіша причина – це гігієна. Бактерії сальмонели можуть знаходитися на поверхні шкаралупи (у частинках посліду або бруду). Коли ви розбиватимете яйце для смаження або кластимете в каструлю для варіння, вони можуть потрапити на руки, кухонні поверхні або всередину самого яйця.

Вода, в якій ви варите яйця, має бути чистою, як і яйця, які ви в неї кладете. Адже може бути так, що шкаралупа трісне і немиті яйця вже варитимуться у брудній воді. До того ж, чисті яйця гарантують, що накип та осад у каструлі будуть мінімальними.

Чому не можна мити заздалегідь?

Мити яйця потрібно безпосередньо перед вживанням (у будь-якому вигляді). А ось на зберігання їх краще відправляти немитими. На шкаралупі є тонка захисна оболонка – кутикула, вона блокує пори. Шкаралупа насправді пориста, а ця кутикула не дає бактеріям та повітрю проникати всередину.

Коли ви помиєте яйця і покладете їх на зберігання, бактерії з ваших рук або з холодильника можуть легко потрапити всередину яйця, і воно псуватиметься набагато швидше.

