"Україна не віддасть Путіну Донбас": головні заяви Зеленського про нове енергетичне перемирʼя, удар по "Орєшніку" та війну

В ході Мюнхенської конференції з безпеки президент Володимир Зеленський заявив, що Україна сподівається на закінчення війни протягом 2026 року. Своєю чергою, Росія всіляко намагається відтермінувати віришення цього питання.

Про це президент сказав під час спілкування з журналістами у суботу, 14 лютого. "Телеграф" зібрав головні тези глави держави.

Заміна очільника переговірної групи РФ

На думку президента, заміною голови делегації РФ на переговорах, Кремль тягне час. Таким чином вони можуть намагатись відкласти рішення щодо припинення війни.

"Несподіванка полягає в тому, що росіяни змінили лідера своєї переговорної групи. Я думаю, вони хочуть відкласти ухвалення рішення", — сказав Зеленський.

Він наголосив, що Україна, разом зі США, "не дозволить" росіянам почати перемовини з чистого листа. Навіть, якщо вони будуть цього вимагати, посилаючись на зміну керівника переговорної групи.

Спілкування Володимира Зеленського з журналістами в Мюнхені 14 лютого 2026 року. Фото "Телеграф"

Про кількість полонених

Також президент розповів про кількість полонених солдатів в обох сторін. За його словами, росіяни утримують 7 тисяч українських бійців, у Україна — понад 4 тисячі окупантів.

"У росіян 7 тисяч наших полонених, у нас понад 4 тисячі. Тобто ми готові провести обмін. Якщо вони будуть готові "всіх на всіх" — супер, якщо тисячу на тисячу — не чудово, але добре. Але навіть якщо вони готові 100 на 100 — будь-який крок для нас є позитивним рішенням", — заявив Зеленський.

Спілкування Володимира Зеленського з журналістами в Мюнхені 14 лютого 2026 року. Фото "Телеграф"

Про страх втрати підтимки партнерів

Також Володимир Зеленський розповів, що боявся запрошувати війська партнерів до України. За його словами, тоді був ризик втратити їх підтримку.

"Кожна країна має визначитися з відправкою військ до України самостійно. Навіть зараз деякі країни бояться повторного вторгнення і тому не відправляють свої війська", — сказав президент.

Що ще сказав Зеленський

Україна сподівається закінчити війну протягом цього року.

Україна не має багато ракет "Фламінго", але нещодавно ними був завданий удар по місцю базування російського комплексу "Орєшнік" та має певні результати.

На перемовинах Україна буде підіймати тему енергетичного перемир'я, однак говорити публічно про деталі поки що не можна.

Україна має від США пропозицію на 15 років гарантій безпеки, але ми хочемо 30 або 50. Дивлячись на що готова піти адміністрація Дональда Трампа.

Путін хоче весь Донбас, щоб "продати" таку перемогу росіянам. Ми не виведемо війська ніколи.

Спілкування Володимира Зеленського з журналістами в Мюнхені 14 лютого 2026 року. Фото "Телеграф"

