"Хотєлки" Росії більше не обговорюються? Веніславський назвав основні проблеми з переговорами

Веніславський назвав оптимальний сценарій миру для України та два проблемні питання

Оптимальний варіант для України — укладання мирної угоди по лінії зіткнення з верифікацією припинення вогню нашими європейським і американським партнерами, впевнений член парламентського комітету з питань нацбезпеки, оборони та розвідки, депутат фракції "Слуга народу" Федір Веніславський.

Що потрібно знати:

Вимогу Росії про виведення українських військ з Донеччини нардеп назвав неприйнятною.

Веніславський говорить про "оперативно-тактичний тупік" на фронті та перехід процесу в дипломатичну площину

Таку думку він озвучив в інтерв’ю РБК-Україна. Далі, на його думку, перемовини мають перейти в дипломатичну площину. Веніславський зазначив, що наразі є два ключових питання — контроль над Запорізькою АЕС та Донбас.

Водночас нардеп наголошує — динаміка переговорів очевидна. Наразі модель комунікації на три сторони, коли Україна та Росія окремо спілкувались з США спростилась до прямих переговорів з представниками РФ, вперше з 2022 року. Веніславський сподівається, що в майбутньому долучаться ще є європейські партнери.

Росіяни вже сіли за один стіл переговорів з нашою делегацією і почали говорити про якісь конкретні речі, абсолютно не відірвані від життя, як до цього було, а про предметну оцінку…Сам факт переходу вже таку більш прагматичну модель перемовин, коли обговорюється не якісь там "хотєлки", які були озвучені Рябковим, а вже конкретний стан речей, – це прогрес. Федір Веніславський, нардеп

Та саме питання Донбасу стало ультиматумом РФ на переговорах. Росія вимагає вивести українські війська з території Донецької області. Як акцентує Веніславський, вони не змогли захопити її за чотири роки повномасштабного вторгнення.

Якщо ми контролювали станом на 2022 рік трохи більше 30% території, то зараз ми контролюємо більше 20%. То це означає, що вони за 4 роки змогли захопити трохи більше 10% території. І вони зараз хочуть, щоб ми вивели свої війська. Тому це для нас є неприпустимо. Федір Веніславський, нардеп

Веніславський нагадав, що подібне не відповідає Конституції та національним інтересам, проте є варіанти: "Певні моделі, які обговорюються, це створення економічної зони при умові, що буде симетричний відвід військ".

В Росії усвідомлюють — війна затягнулась, впевнений Веніславський, частина російських аналітиків розуміє, що "війна набула характеру затяжної позиційної війни на виснаження" і просування на метри чи кілометри не можна називати стратегічним успіхом.

"Я думаю, що все одно Росія в тому форматі, в якому вона існує і в якому вона почала війну, недовго буде функціонувати. Тому рано чи пізно ми свої території повернемо. Але на сьогоднішній день дійсно ми маємо таку ситуацію, певного оперативно-тактичного тупіка, де ані вони, ані ми нічого зробити із цим не можемо", — резюмує політик.

Раніше "Телеграф" розповідав, що в Женеві 17-18 лютого відбудеться наступний раунд переговорів щодо завершення війни в Україні. Проте Росія визначила голову делегації, який скоріш розводитиме порожні балачки, аніж намагатиметься досягти прогресу.