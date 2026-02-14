Доплати на кругленькі суми і не тільки. Скільки заробляє голова Хмельницької ОВА (документ)

Відповідну посаду Тюрін обіймає менше двох років

Голова Хмельницької обласної військової адміністрації (ОВА) Сергій Тюрін за 2025 рік заробив понад 1 млн грн. Йому нараховували не тільки посадовий оклад, а й доплату за державну таємницю.

Про це на запит "Телеграфу" повідомили в Хмельницькій ОДА. Зазначивши, що Тюрін не отримував у 2025 році матеріальної допомоги для вирішення соціально-побутових питань та матеріальної допомоги для оздоровлення.

З усім тим за минулий рік він заробив 1 447 672 грн. Його посадовий оклад з січня по грудень складав від 98 до понад 100 тисяч грн. Також нараховувалась доплата за роботу з державними таємницями — від 11 до 16 тисяч на місяць. Окрім того, Тюрін у липні, вересні, жовтні та грудні мав відрядження, за які теж доплачували — від 5 до 39 тисяч грн.

Таким чином за 2025 рік посадовий оклад голови ОДА склав 1 209 649 грн, доплата за держтаємницю — 181 447 грн та за відрядження — 56 576 грн. Зауважимо, що у документі не зазначено скільки податків сплатив посадовець за рік та яку суму отримав на руки.

Яку зарплату отримує Тюрін

Додамо, що Тюрін отримав круглу суму за 2025 рік, але вона не перевищила нарахування голові Запорізької ОДА Івану Федоровому. Його зарплата склала понад 2 млн грн. Після сплати податків він отримав майже 1 млн 700 тисяч, що набагато більше, ніж його колеги.

Що відомо про Тюріна

Народився 19 травня 1977 року. У 2001 році закінчив Хмельницький інститут регіонального управління та права. У 2002—2004 роках працював юристом Державного резервного насіннєвого фонду України. У грудні 2020 року отримав пропозицію голови Хмельницької обласної державної адміністрації Сергія Гамалія стати його першим заступником. Роботу на новій посаді розпочав лише в січні 2021 року.

2 травня 2024 року указом президента України був призначений головою Хмельницької обласної державної адміністрації.

