Таємниця "синіх печаток" на м’ясі: навіщо їх ставлять і чи небезпечні вони

Розкрито секретний склад синьої фарби на тушах

Помічали на соковитому шматку яловичини чи свинини дивні сині або фіолетові штампи? Через незнання багато українців намагаються обходити таке м’ясо стороною або ретельно зрізають "підозрілі" місця вдома. Однак синє тавро — це ваш найкращий друг і його не варто боятися.

Синій штамп — це ветеринарне тавро, офіційний паспорт м’ясної туші. Його наявність гарантує, що тварина була здоровою, а м’ясо пройшло сувору санітарну експертизу та безпечне для вживання. Якщо на м’ясі немає тавра, значить воно потрапило на прилавок незаконно, минаючи контроль ветеринарів.

Чи можна це їсти?

Коротка відповідь: так. Фарба для таврування — це не побутове чорнило, а спеціальний склад на основі харчових барвників (найчастіше використовується метилвіолет), етилового спирту та води. Вона абсолютно нешкідлива, не змінює смаку продукту і не вимагає зрізання перед приготуванням — при термічній обробці вона просто зникає або стає непомітною.

Форма друку – це зашифрована інформація про категорію м’яса. Наприклад, коло — це маркування м’яса першої категорії (яловичини, свинини, баранини). Якщо квадрат – маркування другої категорії.

А ось як виглядають зразки клейм та штампів для м’яса та субпродуктів тварин (для лабораторії ветеринарно-санітарної експертизи на ринках):

Додаткові штампи для диких тварин. Фото: studfile.net

Цифровий код

У центрі тавра ви знайдете цифри. Це "адреса" перевірки: код області та району. Третя пара цифр надається підприємству, яке виготовляє м’ясо. При цьому літери поряд з тавром вказують на тип тварини (наприклад, "М" — молодняк, "Б" — бик).

Штамп також може бути пом'ятим та розмазаним після пакування м'яса. Фото: reddit.com

