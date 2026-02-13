"Немає області, немає проблем". Пост Луганської ОВА про блекаут обурив українців у Facebook, подробиці

Понад 95% Луганщини окуповано Росією

Заступник Міністра розвитку громад та територій України Костянтин Ковальчук заявив, що усі установи та заклади Луганської області повністю готові до блекаутів. При цьому понад 95% області окуповано, інші 5% — це села прифронтової зони та лінії зіткнення. Ця гучна заява не залишилась без уваги українців.

Вони у коментарях під Facebook-постом з заявою Луганської ОВА висловлювались переважно негативно. Щоправда, станом на 14:40 13 лютого, допис видалено, не виключено, що могли це зробити зокрема і через обурення суспільства.

"Луганська область — одна з небагатьох, усі заклади та установи якої повністю готові до роботи в умовах блекаутів", — заявив заступник Міністра розвитку громад та територій України Костянтин Ковальчук.

Пост Луганської ОВА. Фото: скриншот

В ОВА наголосили, що начальник адміністрації Олексій Харченко узяв участь в онлайн-засіданні Штабу з підготовки обʼєктів ЖКГ та паливно-енергетичного комплексу до осінньо-зимового періоду 2025/26 років. Він планує забезпечити стале проходження сезону під час воєнного стану.

Допис ОВА викликає багато питань, адже фактично понад 95% області окуповано. Є лише кілька сіл, як видно на карті, які відвоювали ЗСУ. Однак вони знаходять у прифронтовій зоні та навіть на лінії бойового зіткнення. Тому про яку готовність до блекаутів закладів та установ говорить заступник міністра розвитку громад не зрозуміло.

Неокуповані села Луганської області на карті. Фото: DeepStateMap

Неокуповані території Луганської області на карті. Фото: DeepStateMap

Луганська область на карті. Фото: DeepStateMap

Як наголосив журналіст, блогер, військовий Євгеній Спірін: "А з іншого боку, нема області, нема проблем з блекаутами. Я іноді не розумію, вони живуть у світі метаіронії чи в них реально існує Луганська область в кетаміновому сні".

Пост військового Спіріна. Фото: скриншот

Люди в коментарях також розділили думку військового, наголосивши, що є два села під контролем ЗСУ — Надія, Новоєгорівка та частина Серебрянського лісу, інша частина окупована. Користувачі пишуть:

Просто без слів

На сьогодні Луганська область під контролем України це села Надія, Новоєгорівка та частина Серебрянського лісу.

Це реальний пост?

Раніше "Телеграф" розповідав, чи дійсно в Україні може статись блекаут та яка ситуація в енергосистемі.