Женевський круговорот: експерти сказали, чого очікувати від нових переговорів і назвали важливий момент

Перспективу реального прогресу експерти бачать у майбутніх зустрічах

Наступний раунд тристоронніх переговорів щодо завершення війни, згідно з заявами прессекретаря російського голови Володимира Путіна Дмитра Пєскова, відбудеться у Швейцарії 17-18 лютого. Однак є велика ймовірність, що дуже позитивних результатів ця зустріч не принесе.

Що потрібно знати:

Київ не готовий до угоди, яку пропонують російські сторони

Женевський раунд може бути формальним — сторони лише зафіксують позиції та "червоні лінії"

Нинішні дії Росії можуть бути спробою взяти паузу

Про це у коментарі "Телеграфу" розповіли директор Центру досліджень проблем громадянського суспільства Віталій Кулик та політолог Ігор Рейтерович.

Кулик зазначив, що Київ не готовий до угоди, яку передбачають російські сторони, і подальші переговори, ймовірно, знову зайдуть у глухий кут. Водночас російська сторона відправила Володимира Мединського для "історичних лекцій" та поновлення переговорів, які, як очікується, не призведуть до змін.

Довідка: на майбутніх переговорах у Женеві з українського питання російську сторону представлятиме помічник президента РФ Володимир Мединський.

Експерт також підкреслив, що важливішими можуть стати наступні переговори в Абу-Дабі.

Женевський раунд може бути ні про що. А ось раунди в Майамі та Абу-Дабі наступні, вони більш цікаві з погляду можливого прогресу та просування. А Женевський, я так розумію, що це знову по колу ми походимо, і знову озвучимо свої принципові позиції, свої "червоні лінії" сказав Кулик.

На думку експерта, чогось корисного переговори, ймовірно, не принесуть.

Ми скажемо забирайтеся, вони скажуть забирайтеся і ми знову все роз’їдемося кожен своїми шляхами. Коло навколо женевського озера. підсумував він.

Віталій Кулик. Фото: facebook.com/vitalii.kulik

Водночас, Ігор Рейтерович вважає, що нинішні дії можуть бути спробою взяти паузу.

Імітація, створення інформаційних приводів та затягування. Мабуть, вважають, що ситуація на краще для них зміниться, але цього не буде коментує ситуацію співрозмовник.

Ігор Рейтерович. Фото КНУБА

Чим закінчилися минулі переговори Україна-США-Росія

Перший раунд переговорів між Україною, США та Росією відбувся в Абу-Дабі 23-24 січня. Щодо тяжкого, територіального питання згоди досягти не вдалося.

Друга зустріч також була в Абу-Дабі. Сторони провели переговори 4-5 лютого. За словами секретаря РНБО Рустема Умєрова, робота була змістовною та конструктивною. Втім, Росія продовжує вимагати від України, щоб ЗСУ віддали їй частину Донецької області, яку контролюють українські війська.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що політолог Володимир Фесенко сказав, яке питання може завести переговори в глухий кут.